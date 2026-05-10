Ein vierjähriges Mädchen ist auf einem Laufrad von einem Zug erfasst worden und gestorben

Ein vierjähriges Mädchen ist in Baden-Württemberg auf einem Laufrad von einem Zug erfasst worden und gestorben. Das Kind befuhr am Samstagabend einen Bahnübergang und kollidierte mit einem Regionalexpress, obwohl die Halbschranken geschlossen waren. Der Zugführer versuchte erfolglos, das Unglück durch eine Gefahrenbremsung abzuwenden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs übernommen.

In Baden-Württemberg ist ein vierjähriges Mädchen auf einem Laufrad von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Das Kind befuhr am Samstagabend in Sipplingen im Bodenseekreis trotz geschlossener Halbschranken einen Bahnübergang und kollidierte mit einem Regionalexpress, wie das Polizei präsidium Ravensburg am Sonntag mitteilte.

Die Vierjährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshelikopter brachte das Mädchen in eine Klinik, wo es in der Nacht zum Sonntag starb. Der Zugführer hatte nach Polizeiangaben noch erfolglos versucht, das Unglück durch eine Gefahrenbremsung abzuwenden. Neben Kräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und einem Notfallmanager der Deutschen Bahn waren auch Helfer der psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz und kümmerten sich um Angehörige, Zeugen und die rund 65 Zugfahrgäste.

Von den Insassen wurde laut Polizei nach aktuellem Stand niemand körperlich verletzt. Die Polizei in Ravensburg übernahm die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs





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