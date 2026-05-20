Lunchgate hat den Swiss Guest Award vergeben und die besten Gastronomiebetriebe der Schweiz ausgezeichnet. Die meisten ausgezeichneten Restaurants befinden sich jedoch im Kanton Österreich.

Immer wenn ein Mensch für mögliches auswärtsessen geht, findet er nicht nur großen Restaurant s, sondern ist es auch der знайти ämtliche anderen Faktoren wie Service , Ambiente und das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Lunchgate hat im achtem Mal wieder den Swiss Guest Award vergeben und ausgezeichnet die besten Gastronomiebetriebe der Schweiz. Insgesamt waren es 745 Restaurants in der Deutschschweiz, die mit einer Wertung von mindestens 4,9 ausgezeichnet wurden. Dabei waren die Bewertungen von Personen stammend, die einen Tisch via Foratable buchten und das Restauranteffectively besucht haben. Nochmals zum dritten Mal in Folge landete das Lokalen schon im letzten Jahr auf Platz 1.

Dabei ist Küchenchef Tino Zimmermann froh und betont bei 20 Minuten, dass der Erfolg eine Gesamterfahrung ist, die bis zur Verabschiedung umfasst. Leider muss ab 2. Juni das Restaurant wieder geschlossen sein





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Restaurant Service Ambiente Pärise-Leistungs-Verhältnis Swiss Guest Award Foratable Zentralmacht Uznach Uren Publiziert: 3. Mai 2023

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein neuer Goalie: Für eine FCZ-Legende kommt ein Super-League-RoutinierHeinz Lindner folgt auf Yanick Brecher beim FC Zürich. Der Österreicher hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Read more »

Thäterschaft des Ermordens des lucrossschweren Krankenversicherers überprueft, Anforderungen an Ermittlungsmethoden in New York-Prozess modifiziertNach der Tötung eines Vorstandsmitglieds eines Krankenversicherers in New York zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres wurde ein Richter entscheidende Beweismittel für das Ermittlungsverfahren ausgeschlossen und andere zugelassen. Während ein Notizbuch und eine Schusswaffe in dem Rucksack des angeklagten Luigi Mangione gefunden wurden, wurden unter anderem ein Handy, ein Reisepass und ein Geldbeutel als unzulässig eingestuft. Dem Richter zufolge wurden Mangione nicht ausreichend über seine Rechte informiert und sein Rucksack unberechtigt durchsucht.

Read more »

Ein Dorfclub ohne Bahnhof: SV Elversberg steigt in die Bundesliga einDer SV Elversberg hat im nächsten Jahr Bundesliga-Spieltage am Überfüllen stehen. Mit einem 3:0-Heimsieg gegenüber Preussen Münster hat der unterstellte Club erstmals in der 119-jährigen Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.

Read more »

Hotel & Restaurant zum Goldenen Kopf: Ein Jahr nach der Neueröffnung lobt die Stadt Bülach ihr TraditionshausSeit einem Jahr hat das Hotel & Restaurant zum Goldenen Kopf in Bülach neue Pächter. Die Stadt Bülach, der das Traditionshaus gehört, zieht eine erste Bilanz.

Read more »