Ein Leben nach dem Hirnschlag: Sascha Freiburghaus' Weg zurück

Sascha Freiburghaus erzählt seine Geschichte vom Hirnschlag, der sein Leben veränderte, und wie er mit Kampfgeist, Unterstützung und Sport den Weg zurück ins Leben fand. Er spricht über die körperlichen Herausforderungen, die Ängste seines Umfelds und die Bedeutung von Rückhalt und Selbstakzeptanz.

Sascha Freiburghaus erlebte einen einschneidenden Wendepunkt in seinem Leben. Nach einem Sonntagnachmittag auf dem Fussballplatz brach er am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit zusammen.

Die Diagnose im Spital lautete Hirnschlag. Es folgte eine intensive Zeit mit Operationen und Rehabilitation. Freiburghaus entwickelte eine Hemiplegie, die ihn in seiner Beweglichkeit stark einschränkte – er konnte sein linkes Bein und seinen linken Arm nicht mehr bewegen und musste das Sprechen und Gehen neu erlernen. Von Anfang an war ihm klar, dass er über sein Schicksal sprechen musste, um es zu verarbeiten.

Der Weg zurück ins Leben war ein harter Kampf, unterstützt durch die Neuropsychologie und eine engagierte Reha-Betreuung. Anfangs saß er im Rollstuhl und musste mit der Angst und dem Zögern seines Umfelds umgehen, die befürchteten, er habe sich verändert. Doch er blieb sich selbst treu, lediglich seine körperlichen Fähigkeiten waren beeinträchtigt. Sein Arbeitgeber zeigte ihm grossen Rückhalt und bot ihm eine Wiedereingliederung an, selbst wenn diese zunächst auf 20 Prozent Arbeitszeit beschränkt war.

Diese Unterstützung nahm ihm eine grosse Last. Drei Jahre später kehrte er an seinen Arbeitsplatz zurück, wo er von seinen Kollegen mit Sorge, aber auch mit Freude empfangen wurde. Er möchte anderen zeigen, dass man trotz Beeinträchtigung ein normales Leben führen kann. Heute arbeitet Freiburghaus halbtags in einer geschützten Werkstatt und hat gelernt, seine Grenzen zu akzeptieren, um auch Zeit für seine Partnerin, seine Familie und seine Hobbys zu haben.

Der Sport spielte eine entscheidende Rolle bei seiner Rehabilitation und seinem emotionalen Wohlbefinden. Er wechselte vom aktiven Fussballspiel zum Torwart und ist heute Leiter eines Fussballvereins. Seine Erfahrungen und sein Engagement im Parasport wurden im November 2025 mit dem Swiss Will Power Award ausgezeichnet. Freiburghaus ist überzeugt, dass man in jeder Situation einen Weg finden muss, um weiterzumachen und dass der eigene Wille Berge versetzen kann.

Studien belegen, dass soziale Unterstützung und sportliche Aktivität nach einem Schlaganfall die Lebensqualität und die soziale Teilhabe deutlich verbessern können





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