Ein Konzept für das Gefühl, wenn sich die eigene Heimatumgebung negativ verändert - Solastalgie

Solastalgie beschreibt den Schmerz, der entsteht, wenn eine eigene Heimatumgebung negativ verändert wird. Es lässt sich in verschiedene varieties aufteilen, wie Trauer oder Angst, aber auch Melancholie oder Nostalgie. Sowohl die Stadtbevölkerung als auch die Landbevölkerung können das Gefühl erleiden, aber in unterschiedlicher Weise, wie zum Beispiel, wenn die Natur verändert oder Quartiere verloren gehen.

Ein Begriff für das Gefühl, wenn sich die Heimatumgebung negativ verändert - Brüderneiche des Winters, veränderte Natur, verschwundenes Quartierläden. Das negative Gefühl, die Verluste wie diese bei Menschen auslösen, hat einen Namen: Solastalgie.

Solastalgie beschreibt den Schmerz, der entsteht, wenn sich die eigene Heimatumgebung vor den eigenen Augen negativ verändert. Ob Klimawandel oder Gentrifizierung: Solastalgie beschreibt ein Gefühl, das Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen kennen. Welches Gefühl überfällt Sie, wenn Sie im Winter in den Bergen von braunen Grasflecken umgeben sind, wo früher meterhoch Schnee lag?

Wie fühlt es sich für Sie an, im Frühling einen Zitronenfalter auf einer Blume zu entdecken, um dann zu merken, dass in Ihrer Kindheit viel mehr Schmetterlinge auf den Wiesen zu sehen waren? Wie nennen Sie dieses beklemmende Gefühl, wenn Sie in den Himmel blicken und sich fragen, wann es zuletzt geregnet hat? Und was macht es mit Ihnen, wenn das Quartierlädeli durch ein hipperes Café ersetzt wird? Vielleicht fühlen Sie Trauer oder Angst.

Vielleicht auch so etwas wie Nostalgie oder Melancholie. Dass die Umwelt das psychische Wohlbefinden beeinflusst, ist wissenschaftlich belegt und beschäftigt sich mit genau diesen Zusammenhängen. Seit gut zwanzig Jahren existiert jedoch ein präziserer Begriff für das Gefühl, das obenstehende Situationen in einem Menschen auslösen können: Solastalgie. Solastalgie beschreibt den Schmerz oder die Belastung, die durch die Zerstörung oder die negative Veränderung der eigenen Heimatumgebung entsteht.

Das Gefühl, das einen überkommt, wenn sich die Umwelt vor den eigenen Augen zum Schlechteren verändert





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feeling Negative Transformation Home Environment Psychic Wellbeing Werbung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein Federer-Schläger für den Papst und mehr FotohighlightsEin Geschenk für den Papst, ein winziges Tier und ein riesiger Forscher: Das sind die Bilder der Woche.

Read more »

Zoë Më: «Einige Monate nach dem ESC fiel ich in ein Loch»Im Rahmen der Schweizer Jugendmedienwoche «YouNews» durften Anic, Jael und Marielle zwei Tage lang hinter die Kulissen von SRF 3 blicken und echten Redaktionsalltag erleben. Ihr Auftrag: ein Interview mit Zoë Më.

Read more »

Theater Basel präsentiert 30 Neuinszenierungen für Saison 2026/27Das Theater Basel plant für die Spielzeit 2026/27 ein umfangreiches Programm mit 30 Neuproduktionen, darunter 12 Uraufführungen wie Mozart’s «Le nozze di Figaro», ein Musical, ein Ballett und die Oper «Lucia di Lammermoor» mit Regula Mühlemann in der Titelrolle. Weitere Uraufführungen umfassen adaptierte Klassiker wie «Kleine Prinzen», die gleichzeitig für Kinder in Zürich und Erwachsene in Basel aufgeführt werden. Direktor Benedikt von Peter betont das Vertrauen in ein innovationsfreudiges Publikum und auf bewährte künstlerische Teams.

Read more »

Kreuzfahrtschiff MV Hondius mit Hantavirus-Infizierten Reisenden vor Anker gegangen in TeneriffaEin Kreuzfahrtschiff mit Reisenden, die vom Hantavirus befallen wurden, ist am Sonntag vor Anker gegangen in Teneriffa. 94 von fast 150 Personen wurden von Bord geworfen, Flugzeuge brachten sie in ein Quarantänespital in Madrid. Am Montag wurde ein französischer und ein amerikanischer Passagier positiv auf das Hantavirus getestet, alle anderen Reisenden und ein Teil der Crew sollten bis Montagabend evakuiert werden. 34 Crewmitglieder sollten das Schiff bis Montagabend mitfahren und an seinem Heimathafen Antersตาrmee gebracht werden, um das Schiff zu desinfizieren.

Read more »