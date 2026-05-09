Ein junger Mann verletzt in einem Hinterhof durch Schuss

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Basel-Stadt. Ein unbekannter Täter erschoss einen 27-jährigen Mann in einem Hinterhof.

Als die Sanität eintraf, war der 27-Jährige noch ansprechbar Ein junger Mann wurde in der Nacht auf Samstag von einem Unbekannten durch einen Schuss verletzt.

Der Täter flüchtete auf einem E-Scooter. verletzt. Der Täter flüchtete. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den noch ansprechbaren Geschädigten ins Spital. Eine umgehende eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter durch die Kantonspolizei Basel-Stadt verlief bislang erfolglos.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatte sich der Geschädigte in einem Hinterhof aufgehalten, als ein unbekannter Mann ihn durch eine Schussabgabe verletzte. Der Täter flüchtete auf einem schwarzen Leichtmotorrad (E-Scooter). Das Motiv sowie der genaue Tathergang sind unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlung. Gesucht wird nach einem circa 170 cm grossen Schwarzen.

Er soll mit einem schwarzen Leichtmotorrad mit einem grossen Display und einer grossen Rückenlehne unterwegs gewesen sein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen





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Basel-Stadt E-Scooter Schuss Geschädigter 170 Cm

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