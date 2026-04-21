Ein Jahrzehnt an der Spitze: Der IT-Macher GmbH feiert 10-jähriges Jubiläum

Die Der IT-Macher GmbH blickt auf zehn erfolgreiche Jahre als Oracle-Spezialist zurück. Das Unternehmen setzt auf Kontinuität, Expertenwissen in APEX und Forms sowie eine ausgezeichnete Unternehmenskultur.

Die Der IT-Macher GmbH feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und zieht eine beeindruckende Bilanz über ihre Entwicklung seit der Gründung im April 2016. In einem Jahrzehnt hat sich das Unternehmen als einer der führenden spezialisierten IT-Dienstleister für Oracle-Technologien im gesamten deutschsprachigen Raum etabliert.

Mit dem klaren Anspruch gestartet, Unternehmen durch fundierte technische Expertise und maßgeschneiderte, praxisnahe Lösungen in einer komplexer werdenden digitalen Welt zu unterstützen, steht die GmbH heute wie kaum ein zweiter Anbieter für Qualität, Verlässlichkeit und eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Kundenbeziehung. Unter der erfahrenen Leitung der Geschäftsführer und Gesellschafter Mark Eichhorst und Michael Kilimann wurde das Leistungsspektrum kontinuierlich erweitert und verfeinert. Heute deckt das Unternehmen ein breites Portfolio ab, das von fundierter technologischer Beratung über komplexe Softwareentwicklung bis hin zur gezielten Modernisierung bestehender Anwendungen reicht. Dabei konzentriert sich das Team auf moderne Lösungen, die insbesondere auf den Entwicklungswerkzeugen Oracle Forms und Oracle APEX basieren. Seit den Anfängen im Jahr 2016 setzt das Unternehmen strategisch auf diese Technologien, was zu einem über Jahre gewachsenen und in der Branche geschätzten Erfahrungsschatz geführt hat. Im Bereich der Migration von klassischen Oracle Forms-Anwendungen in die moderne Welt von APEX gilt die Der IT-Macher GmbH als von Oracle offiziell empfohlener Anbieter. Auch im spezialisierten Segment der Oracle Forms- und Reports-Schulungen nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein. Themen wie Künstliche Intelligenz und hochskalierbare Cloud-Lösungen auf Basis von Oracle-Technologien gehören seit Jahren fest zu den Kernkompetenzen des rund 30-köpfigen Teams, das stets am Puls der Zeit arbeitet. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor, der die Der IT-Macher GmbH von vielen Marktbegleitern unterscheidet, liegt in der außergewöhnlichen Stabilität der Belegschaft. In einer Branche, die von hoher Dynamik und Fluktuation geprägt ist, sticht das Unternehmen durch eine bemerkenswert geringe Mitarbeiterfluktuation hervor. Die Geschäftsführung betont, dass dieser Umstand kein Zufall ist, sondern das direkte Resultat einer gelebten Unternehmenskultur, in der der Mensch im Mittelpunkt steht. Für die Kunden bietet dies einen entscheidenden Vorteil: Kontinuität. Projekte zeichnen sich durch hohe Stabilität aus, wertvolles Wissen bleibt innerhalb des Teams erhalten und die partnerschaftliche Zusammenarbeit funktioniert über Jahre hinweg reibungslos. Diese Kultur wird durch regelmäßige Betriebsausflüge, gemeinsame Team-Events und einen offenen Austausch aktiv gepflegt. Dass dieser Ansatz funktioniert, bestätigen auch zahlreiche externe Auszeichnungen. Bereits fünf Jahre in Folge wurde das Unternehmen mit dem Kununu Top-Company-Siegel prämiert, was den Status als einer der bestbewerteten Arbeitgeber unterstreicht. Weitere Gütesiegel vom Handelsblatt oder der Initiative DUP als Arbeitgeber der Zukunft dokumentieren eindrucksvoll die hohe Mitarbeiterzufriedenheit und die Anziehungskraft auf Talente. Innovation steht auch zum Jubiläum im Fokus der Unternehmensaktivitäten. So steht der Forms Reader nun allen Kunden zur Verfügung, ein in Oracle APEX entwickeltes Werkzeug, das eine detaillierte Analyse von Forms-Modulen ermöglicht und tiefe Einblicke in Architektur und Abhängigkeiten bietet. Damit schließt das Tool eine Lücke für Entwickler, die sich in gewachsenen Strukturen zurechtfinden müssen. Auch auf der Konferenzebene bleibt das Unternehmen ein aktiver Gestalter der IT-Landschaft. Im November 2025 präsentiert die Der IT-Macher GmbH auf der Low-Code Creator sowie der DOAG in Nürnberg zukunftsweisende Fachvorträge, etwa zum Oracle Document Generator und zu erfolgreichen Cloud-Migrationen von Oracle Forms. Diese Präsenz unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, nicht nur Dienstleister zu sein, sondern durch technologische Vordenkerrolle und bewährte Migrationspfade die Zukunft der Oracle-Welt aktiv mitzugestalten. Der Fokus auf die Koexistenz und Weiterentwicklung von Oracle Forms und APEX bleibt dabei auch im zehnten Jahr der Erfolgsgarant für eine stabile digitale Infrastruktur der Kunden





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