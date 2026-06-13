Ein Jahr nach Überfall auf Geiss-Villa: Ermittlungen schreiten voran

Die Staatsanwaltschaft in Draguignan bestätigt Fortschritte bei der Aufklärung des Raubüberfalls auf die Luxusvilla der TV-Familie Geiss in Saint-Tropez. Drei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Ein Jahr nach dem spektakulären Überfall auf das Luxusanwesen der Reality-TV-Familie Geiss in der französischen Riviera vermeldet die zuständige Staatsanwaltschaft deutliche Fortschritte in den Ermittlungen .

Die stellvertretende Staatsanwältin von Draguignan, Laurence Barriquand, bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Untersuchungen sehr gut voranschreiten. Bereits vor einem halben Jahr waren drei mutmaßliche Täter festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Ob jedoch weitere Beschuldigte gesucht werden und wann mit einem Strafprozess zu rechnen ist, blieb zunächst offen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 14. auf den 15.

Juni 2025. Maskierte und bewaffnete Eindringlinge verschafften sich Zutritt zur Villa der Familie Geiss, die in Ramatuelle unweit des noblen Badeortes Saint-Tropez liegt. Carmen und Robert Geiss wurden nach ihren eigenen Aussagen bedroht und körperlich angegriffen. Carmen Geiss erlitt dabei Verletzungen am Hals, während Robert Geiss angab, gegen die Rippen getreten worden zu sein.

Neben den Körperverletzungen entwendeten die Täter diverse Wertgegenstände. Robert Geiss äußerte sich damals mit den Worten: "Wir mussten die Tresore aufmachen". Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Raubüberfall, enthielt sich jedoch weiterer Details. Als unmittelbare Konsequenz aus dem traumatischen Erlebnis verstärkte die Familie die Sicherheitsvorkehrungen rund um ihr Anwesen.

Es wurde eine Hochleistungsalarmanlage und eine neue Videoüberwachungsanlage installiert. Zudem errichteten die Geissens einen etwa drei Meter hohen Zaun, um das Grundstück zusätzlich abzusichern. Carmen und Robert Geiss, beide in Köln geboren, sind seit 1994 verheiratet. Robert Geiss war zuvor im Sportbekleidungssektor unternehmerisch tätig, während Carmen Geiss als Model und Fitnesstrainerin arbeitete.

Ihren bundesweiten Bekanntheitsgrad erlangte das Paar durch die Reality-TV-Serie "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", die seit 2011 produziert wird und privaten Einblicke in ihr luxuriöses Jetset-Leben gewährt. Der Überfall und die laufenden Ermittlungen zeigen erneut die Risiken, die auch für prominentestes Klientel bestehen, und werfen Fragen zur Sicherheit von Luxusimmobilien in touristisch frequentierten Gebieten auf





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