Ein Jahr nach dem Bergsturz von Blatten: Lehren für den Alpenraum

Vor einem Jahr zerstörte ein gewaltiger Bergsturz das Dorf Blatten im Lötschental. Dank frühzeitiger Evakuierung kamen keine Menschen ums Leben. Der Jahrestag gibt Anlass, Bilanz zu ziehen: über wissenschaftliche Warnsysteme, solidarische Bewältigung und den Wiederaufbau unter verschärften Gefahrenbedingungen durch den Klimawandel.

Erster Jahrestag des Bergsturz es von Blatten : Rückblick und Ausblick. Am 28. Mai 2025 erschütterte ein gigantischer Bergsturz die Gemeinde Blatten im Lötschental. Rund drei Millionen Kubikmeter Gestein und Eis brachen vom Birchgletscher ab und donnerten ins Tal.

Das Dorf wurde grossflächig verschüttet, doch dank einer rechtzeitigen Evakuierung, die nur wenige Tage zuvor angeordnet worden war, kamen keine Menschen ums Leben. Lediglich ein Mann galt zunächst als vermisst; die Suche wurde aufgrund der anhaltenden Gefahr vorübergehend eingestellt. Der Vorfall jährt sich heute zum ersten Mal und gibt Anlass zu einer umfassenden Betrachtung der Ereignisse, der Bewältigung und der zukünftigen Herausforderungen.

Für Guillaume Favre-Bulle, damals Leiter der Abteilung für geologische Gefahren und Bodenschätze in der Walliser Dienststelle für Naturgefahren, war der Bergsturz ein echter Schock. Via Webcam hatte er den Abbruch beobachtet und musste sofort das Notfallmanagement aktivieren. Im Mittelpunkt stand die Sorge vor einem möglichen Dammbruch, da der Schutt den Fluss aufstaute. Rückblickend betont Favre-Bulle, dass der Erdrutsch eindrücklich gezeigt habe, wie essenziell wissenschaftliche Erkenntnisse, kontinuierliche Überwachung und die enge Zusammenarbeit von Fachleuten und Behörden seien.

Dank guter Vorausschau und effizienter Koordination hätten Menschenleben gerettet werden können. Diese Lehre müsse auch künftig im gesamten Alpenraum Beachtung finden, denn die Gefahr von Naturkatastrophen nehme durch den Klimawandel weiter zu. Die Walliser Kantonsregierung zeigt sich mit der Bewältigung der Katastrophe zufrieden. Die Staatsräte Franz Ruppen (SVP), Christophe Darbellay (Mitte), Stéphane Ganzer (FDP), Franziska Biner (Mitte) und Mathias Reynard (SP) würdigen das Zusammenspiel von Bevölkerung, Einsatzkräften und Verwaltung.

Die rechtzeitige Evakuierung habe bewiesen, dass Präventionsmassnahmen funktionieren und entscheidend seien. Ganzer äussert Stolz über die Solidarität des Kantons und der gesamten Schweiz mit Blatten und dem Lötschental. Das Wallis habe seine grösste Stärke bewiesen: Zusammenhalt und die Fähigkeit, niemanden mit einem solchen Schicksal allein zu lassen. Darbellay hebt hervor, dass die Überwachungs- und Sicherheitssysteme hervorragend funktioniert hätten.

Angesichts des Klimawandels seien nachhaltige Investitionen in Schutzlösungen unerlässlich, damit die Bergbevölkerung auch künftig in ihren Tälern leben könne. Reynard mahnt, auf die Wissenschaft zu hören und rasch zu handeln - eine Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen. Ein Jahr nach der Katastrophe zeichnet sich ein langsamer Wiederaufbau ab. Die Einwohnerzahl der Gemeinde ist von 302 auf 287 gesunken, was laut Fernando Lehner, Präsident der Wiederaufbaukommission, einen erfreulich geringen Exodus darstellt.

Nur drei ehemalige Bewohner haben in Nachbargemeinden Baugesuche eingereicht. Die neue Gefahrenkarte weist vier Zonen mit insgesamt 14,2 Hektaren für den Wiederaufbau aus. Das neue Blatten soll auf traditionelle Materialien wie Holz und Stein setzen und ganzjährig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Die Wiederherstellung der Zufahrten gilt als starkes Zeichen der Hoffnung für die Zukunft des Lötschentals.

Fachleute wie Thomas Egger, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, loben die Kommunikation der Behörden als vorbildlich. Kritische Stimmen, die nach solchen Ereignissen die Aufgabe von Bergtälern fordern, seien nicht repräsentativ und nicht angebracht. Vielmehr zeige Blatten, dass mit guter Vorbereitung, wissenschaftlicher Überwachung und solidarischem Handeln auch extreme Gefahren bewältigt werden können. Der Jahrestag mahnt jedoch, dass die Herausforderungen durch den Klimawandel wachsen: Gletscherschwund und Permafrosttau erhöhen die Instabilität der Berghänge.

Investitionen in Schutz und Früherkennung bleiben daher zentral, um Leben und Lebensräume im Alpenraum zu sichern





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