Ein Jahr nach dem 1. Mai 2023: Juristische und politische Folgen des Polizeieinsatzes in Basel

Der 1. Mai 2023 in Basel sorgte für massive Diskussionen, nachdem die Polizei Demonstranten eingekesselt hatte. Ein Jahr später laufen noch immer rechtliche Verfahren, während die politische Debatte nachgelassen hat. Das Strafgericht muss nun über Strafbefehle gegen mehrere Beschuldigte entscheiden, darunter ein 32-jähriger Deutscher und eine 22-jährige Schweizerin. Gleichzeitig wird das Polizeigesetz überarbeitet, um Betroffenen mehr Rechte zuzugestehen.

Foto: Dominik Plüss (Archiv) Kaum ein 1. Mai hat für so viele Diskussionen gesorgt wie jener von 2023. Kurz nachdem die Demonstration vom De-Wette-Park losmarschiert war, kesselte die Polizei beim Klosterberg den vorderen Teil des Zugs ein.

Dadurch wurden vor allem Linksautonome, aber auch Personen, die nicht dem Linksaussen-Spektrum zugeordnet werden können, vom Rest der Kundgebung abgetrennt. Im Kessel wurden von der Polizei zahlreiche Personen festgenommen, die neben Transparenten und Fahnen auch Vermummungsmaterial und Pfefferspray bei sich trugen. Drei der Festgenommenen stellten ein Gesuch um richterliche Prüfung des Freiheitsentzugs und zogen dabei bis vor Bundesgericht – scheiterten dort allerdings. Eine Mehrheit des Grossen Rates will dennoch das Polizeigesetz ändern.

Wer von der Polizei über längere Zeit festgehalten wird, kann nach der jetzigen Rechtsprechung nur eine sogenannte Feststellungsverfügung beantragen. Künftig sollen Personen in Polizeigewahrsam einen Anspruch auf eine detailliertere rechtliche Überprüfung erhalten. Das juristische Nachspiel zum 1. Mai 2023 dauert bis heute an.

Gegen zahlreiche der damals Eingekesselten hat die Basler Staatsanwaltschaft (Stawa) Strafbefehle erlassen. Dagegen haben einige der Beschuldigten Einsprache erhoben. Daher muss nun das Strafgericht urteilen, ob die Vorwürfe der Stawa gerechtfertigt sind. Diese Woche, unter anderem am Donnerstag, finden verschiedene Verhandlungen statt.

Exemplarisch für die Prozessserie sind die Fälle, die an der morgigen Gerichtsverhandlung besprochen werden. Angeklagt sind ein 32-jähriger Deutscher sowie eine 22-jährige Schweizerin. Der Mann soll am 1. Mai Polizeibeamte bedroht und gegen diese gewalttätig geworden sein.

Ebenso soll er eine Amtshandlung behindert haben, indem er sich gegen eine vorrückende Polizeikette stellte. Zudem, so die Darstellung der Stawa, habe er dem Übertretungsstrafgesetz zuwidergehandelt. Er sei bis am Nachmittag im eingekesselten Teil des Demozugs geblieben und habe diesen nicht durch die von der Polizei eingerichtete Kontrollstelle verlassen wollen. Dort hätte es eine Personenkontrolle gegeben.

Er musste, wie es im Strafbefehl heisst, von der Polizei unter unmittelbarem physischem Zwang weggeführt werden. Der 32-Jährige ist auch für Straftatbestände von einer anderen Demonstration angeklagt. Die Frau soll gemäss Stawa mehrfach einen Polizisten beschimpft haben. Ausserdem habe sie gegen das Übertretungsstrafgesetz gehandelt.

Einerseits, weil sie sich vermummt habe, andererseits, weil sie den Kessel erst am späten Nachmittag verlassen habe. Im Gegensatz zum anderen Beschuldigten begab sie sich aber freiwillig daraus heraus, wie im Strafbefehl vermerkt ist. Auch sie ist wegen Straftatbeständen bei einer anderen Demo angeklagt. Während die Prozesse anlaufen, sind noch weitere rechtliche Verfahren hängig.

Vor einem Jahr haben zwei Personen, die damals eingekesselt wurden, gegen die Verantwortlichen des Polizeieinsatzes eingereicht. Ausserdem ist eine Administrativuntersuchung im Gang, die die Rechtmässigkeit des Polizeieinsatzes untersuchen soll. Linke kritisieren, Bürgerliche verteidigen Polizeieinsatz Im Gegensatz zu den diversen Rechtshändeln scheint die politische Debatte inzwischen abgeflaut zu sein. Kurz nach dem 1.

Mai 2023 war die Aufregung allerdings gross. Beim Polizeieinsatz handle es sich um einen , hiess es etwa vonseiten der Linken. Auch diese Zeitung bemerkte in einem Kommentar kritisch, dass die berechtigten Fragen zu diesem Polizeieinsatz von Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) transparent beantwortet werden sollten. Die Sicherheitsdirektorin verteidigte den Einsatz jedoch.

Die Polizei hatte Hinweise, dass es wieder zu Ausschreitungen, Angriffen und Sachbeschädigungen kommen könnte, sagte sie. Die Grenze der Demonstrationsfreiheit beginne dort, wo Dinge beschädigt oder Menschen angegriffen werden





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