Ein indisches Reiseblogger-Paar zeigt, wie Menschen auf ein anderes indisches Paar in einem Zug in der Schweiz reagieren

Ein indisches Reiseblogger-Paar hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, das die Reaktionen von Menschen auf ein anderes indisches Paar in einem Zug in der Schweiz zeigt. Das Video sorgte für viel Aufmerksamkeit und entfachte eine hitzige Diskussion in der Kommentarspalte.

Ein indisches Reise blogger-Paar hat ein Video auf Instagram veröffentlicht, das die Reaktionen von Menschen auf ein anderes indisches Paar in einem Zug in der Schweiz zeigt.

Das Video sorgte für viel Aufmerksamkeit und entfachte eine hitzige Diskussion in der Kommentarspalte. Das Paar, Shreya und Krishna, sagt, dass sie mit dem Video eine breitere Diskussion anregen wollten, um Menschen dazu anzuerzugen, ihr Verhalten in solchen Räumen zu reflektieren. Sie betonen, dass das Reel nicht dazu gedacht war, eine einzelne Person oder eine ganze Nationalität zu verallgemeinern oder zu kritisieren.

Sie erinnern sich auch an die positive Erfahrung, die sie in der Schweiz hatten, und sagen, dass sie gerne zurückkehren möchten, um noch mehr von dem Land zu entdecken





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