Ein Hund überlebt den Holocaust: Tamara Stern und Shosha

Ein Auftritt von Tamara Stern auf dem Vorarlberger Landestheater Bregenz, der sich der Geschichte eines jüdischen Hundes widmet und ein Thema des Holocausts behandelt. Weitere Informationen unter dem folgenden Link. https://www.orf.at/regional/vorarlberg/direct/show/855835.a.PHYS.1.4

Ein Hund überlebt den Holocaust : Tamara Stern schlüpft in Bregenz ins Fell von « Shosha » Aus Hundeperspektive und mit feinem Instinkt erzählt « Shosha » nach dem Roman «Die Geschichte eines jüdischen Hundes» wachsender Ausgrenzung und blickt in die Abgründe der Shoah.

Ein grosser Abend für die Schauspielerin Tamara Stern am Vorarlberger Landestheater Bregenz. Zu dem Thema zu folgenden Numpern gehören: Holocaust, Hundesperspektive, Tamara Stern, Vorarlberger Landestheater Bregenz, Shosha, Akteurische Inszenierung





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