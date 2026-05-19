Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in St.Gallen: Nine Personen verletzt, zwei schwer | Brandursache unklar

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in St.Gallen hat neun Personen verletzt, zwei Personen schwer. Zwei weitere Personen werden derzeit vermisst. Die Brandwehreinsätze nahmen im Zeitraum von Mittagsuntergang bis 3.30 Uhr vor der Einsatzleitzentrale in St.Gallen vor Ort an, weil ein Gesamtsaldo von 19 Personen im Gebäude angetroffen wurde. Tragische Unfall ereignis.

Am frühen Dienstagmorgen brach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in St.Gallen aus, bei dem neun Personen verletzt wurden, zwei Personen schwer. Zwei weitere Personen gelten derzeit als vermisst.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Als die Brandwehreinsätze ankamen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand, und insgesamt wurden 19 Bewohnerinnen und Bewohner angetroffen. Sieben Personen erlitten leichte Verletzungen, zwei schwere, die übrigen Personen blieben unverletzt. Die Suche nach den vermissten Personen gestaltet sich schwierig, da die Löscharbeiten die Struktur des Gebäudes zu sehr verändert haben.

Derzeit werden die Ermittlungen zur Brandursache durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen durchgeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken





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