Ein 65-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen bei einem Parkhaus in Rheinfelden aufgefunden

Ein 65-Jähriger hat schwere Kopfverletzungen erlitten, nachdem er am Samstagabend beobachtet worden ist, wie er bei einem Parkhaus in Rheinfelden ins Unbewusstsein fiel.

Ein Mann ist am Samstagabend in Rheinfelden mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Die Polizei klärt ab, ob ein Unfall oder ein Delikt hinter dem Vorfall steckt.

Beim Parkhaus Rhyparking in Rheinfelden ist am Samstagabend ein 65-jähriger Mann mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Drittpersonen entdeckten den bewusstlosen Mann kurz vor 22.30 Uhr bei der Einfahrt des Parkhauses und alarmierten den Sanitätsnotruf, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Schweizer wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Laut Polizei ist derzeit unklar, wie es zu den Verletzungen kam.

Die Ermittler prüfen sowohl ein Delikt als auch einen Unfall. Die Kantonspolizei Aargau sucht Personen, die sich am Samstagabend beim Parkhaus Rhyparking oder in der Umgebung aufgehalten haben und Angaben zum Vorfall machen können





AargauerZeitung / 🏆 45. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rheinfelden Kopfverletzungen Delikt Unfall Parkhaus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ein 86-jähriger Fussgänger hat im Schaffhausen bei einem Linienbus-Unfall an der Bahnhofstrasse 'einverpackt' (kein eigentliches Wort, wohl Übersetzungsfehler) einen offenen Knochenbruch am linken Oberarm erlitten. Verletzt wurde ein 86-jähriger Mann durch den Zusammenstoß mit einem abfahrenden Linienbus; er stürzte vom Gehsteig und wurde durch ein Rad des Busses überrollt.Ein 86-jähriger Schaffhauser Fussgänger ist im Rahmen eines Unfalls mit einem abfahrenden Linienbus an der Bahnhofstrasse todverseit gekommen. Er stürzte vom Gehsteig und wurde durch ein Rad des Busses überrollt.

Read more »

Ein 18-jähriger Motorradfahrer in Seedorf starb in einem Unfall mit einem LieferwagenEin 18-jähriger Schweizer aus dem Kanton Bern ist in Seedorf in einem Tragödiefall nach einer Frontalkollision mit einem Lieferwagen gestorben. Der Motorradfahrer geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den entgegenkommenden Lieferwagen. Das Bundesamt Mobilität gibt an, dass die Ermittlungen zum Unfallhergang im Gang sind.

Read more »

Ein Einfamilienhaus in Wiler bei Utzenstorf brannte ein - schwere Verletzte und Sperrung der HauptstrasseEin Einfamilienhaus in Wiler bei Utzenstorf fing am Freitag kurz vor 14.20 Uhr in Brand. Eine Person wurde leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Hauptstrasse war während des Einsatzes für rund 20 Minuten gesperrt und wurde danach für zwei Stunden wechselseitig geführt. Der Brand könnte an Brandstiftung liegen, da es in Utzenstorf bereits in der Nacht auf Freitag zweimal gebrannt hat.

Read more »

Einbruchversuch in Wittinsburg: Drei Jugendliche und ein 18-Jähriger festgenommenIn der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 14. / 15. Mai 2026, wurde an der Hauensteinstrasse versucht, in eine Geschäftsliegenschaft einzubrechen. Drei Jugendliche und ein 18-Jähriger wurden später im nahegelegenen Waldgebiet angehalten und festgenommen.

Read more »