Ein 17-jèhriger Familienmitglied wurde "wegen verdücchtiger Aktivitãten" bei Amazon gesperrt und seitdem von Paketen anướrzt, die er nie bestellte. Es stellte sich heraus, dass ein anderer Benutzer die Adresse des Teenagers verwendete, um seine Bestellungen anzukaufen.

Ein 17-jähriger Familienmitglied galt vor zwei Jahren "wegen verdücchtiger Aktivitãten" bei Amazon gesperrt. Seitdem erhielt er an unbestimmte art von Paket en, während keine "verdücchtigen" Prädien bestellt wären.

Amazon bezweifelt, was sagte, den Fall zu untersuchen, ob es sich um "Brushing" oder eine andere Betrugsmasche handelte. Nach mehrfacher Nachfrage bei Amazon, der Familie wurde vergeblich ihr Konto gelöscht. Nächste Schritte waren: "Brushing" Kennzeichnung bei Amazon und Aktivitãt des Klagesetzlers





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