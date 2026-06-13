Eigentor entscheidet intensives Duell USA gegen Paraguay

Die USA gewannen durch ein frühes Eigentor von Damián Bobadilla mit 1:0 gegen Paraguay. Das Spiel war von starker Defensivarbeit und wenigen klaren Chancen geprägt, ehe der unglückliche Treffer das Blatt wendete. Paraguay kämpfte zwar tapfer, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr aufholen.

Das Spiel zwischen den USA und Paraguay war von intensivem Kampf und dynamischen Angriffen geprägt. Gleich zu Beginn drängten die USA auf das gegnerische Tor und erspielten sich erste Chancen, während Paraguay mit kompakten Defensivaktionen reagierte.

Die resistente Abwehr der Südamerikaner zwang die US-Angreifer immer wieder zu ungenauen Abschlüssen. In der 35. Minute dann der überraschende Führungstreffer für die USA: Nach einem Freistoß im gegnerischen Halbfeld kam es zu einem unglücklichen Zusammenstoß im paraguayischen Strafraum, bei dem Damián Bobadilla den Ball unhaltbar für seinen eigenen Torhüter ins eigene Tor lenkte - ein Eigentor, das die Spielsituation komplett veränderte. Paraguay brauchte nun Tore, erhöhte den Druck, konnte jedoch gegen die gut organisierten US-Abwehrreihen nur wenig ausrichten.

Kurz vor der Pause vergab Folarin Balogun eine vielversprechende Gelegenheit, als er nach einem Kopfballvorlage von Weston McKennie im Abseits stand und sein Schuss dann vom Torhüter pariert wurde. In der zweiten Halbzeit setzte Paraguay alles auf eine Karte und drängte die USA in die Defensive. Zahlreiche Flanken und Distanzschüsse brachten jedoch nur selten echte Gefahr. In der 67.

Minute verletzte sich der paraguayische Abwehrspieler Gustavo Gómez bei einem Zweikampf und musste ausgewechselt werden, was die Stabilität der Hintermannschaft weiter schwächte. Die USA nutzten die sich bietenden Konterchancen, jedoch mangelte es ihnen an der nötigen Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. In der 80. Minute sah Juan José Cáceres nach einem überhartem Einsteigen gegen einen US-Angreifer die Gelbe Karte, was die Frustration der Paraguay weiter anheizte.

Kurz vor Spielende wurde Diego Gómez nach einem Solo von links über den Strafraumrand vom US-Torhüter sicher aufgehalten. Letztendlich blieb es beim 1:0 für die USA, ein Sieg, der durch dasglückliche Eigentor zu Stande kam, aber aufgrund der taktischen disziplin und der effizienten Nutzung der Chancen als verdient gelten kann





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