Eierkonsum senkt das Risiko für Demenz und Alzheimer deutlich

Eine umfassende Langzeitstudie belegt, dass der regelmäßige Verzehr von Eiern mit einem geringeren Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und Alzheimer im Alter in Verbindung steht.

Eier sind ein Grundnahrungsmittel in vielen Haushalten weltweit. Ob als Frühstück, in Kuchen oder als schnelle Mahlzeit am Abend – sie sind geschätzt für ihren hohen Proteingehalt und ihre Vielseitigkeit in der Küche.

Doch über den reinen Muskelaufbau hinaus rückt nun ein weiterer Aspekt in den Fokus der Wissenschaft: die neurologische Gesundheit im Alter. Lange Zeit wurde in der Ernährungswissenschaft hitzig über den Cholesteringehalt von Eiern debattiert, doch moderne Forschung zeigt immer deutlicher, dass die gesundheitlichen Vorteile oft überwiegen. Eine neue Untersuchung wirft nun ein Schlaglicht auf die präventive Wirkung von Eiern gegen den geistigen Verfall und die Entstehung von Demenz.

Die Wissenschaftler der Loma Linda University im US-Bundesstaat Kalifornien haben eine beeindruckende Langzeitstudie durchgeführt, um die Auswirkungen der täglichen Ernährung auf das menschliche Gehirn zu untersuchen. An der Studie nahmen rund 40.000 Personen teil, die zu Beginn der Beobachtungsphase bereits ein Alter von mindestens 65 Jahren erreicht hatten. Über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren wurden die Ernährungsgewohnheiten dieser Probanden akribisch dokumentiert und analysiert.

Dabei ging es den Forschenden nicht nur um Eier als Hauptgericht, sondern auch um ihre Verwendung in Backwaren oder verarbeiteten Fertigprodukten. Die schiere Größe der Stichprobe sowie die lange Dauer der Beobachtung verleihen den Ergebnissen ein erhebliches statistisches Gewicht und machen die Studie zu einer wichtigen Referenz in der Altersforschung. Die Ergebnisse der Auswertung sind bemerkenswert und geben Anlass zu Optimismus.

Die Daten zeigen, dass Personen, die an mindestens fünf Tagen pro Woche bis zu zwei Eier konsumierten, ein um 27 Prozent geringeres Risiko entwickelten, an Demenz oder der spezifischen Form des Alzheimer zu erkranken. Interessanterweise war dieser schützende Effekt nicht nur bei einem vergleichsweise hohen Konsum zu beobachten. Selbst Menschen, die lediglich ein bis drei Portionen Eier im Monat zu sich nahmen, zeigten eine statistische Tendenz zu einem niedrigeren Risiko im Vergleich zu jenen, die gar keine Eier aßen.

Dies deutet darauf hin, dass bereits geringe Mengen der in Eiern enthaltenen Wirkstoffe eine positive Wirkung auf die kognitive Funktion haben können und das Gehirn vor degenerativen Prozessen schützen. Warum genau wirken Eier so positiv auf unser Gehirn? Studienleiter Joan Sabaté weist auf die spezifische Zusammensetzung der Eier hin. Eier sind reich an Cholin, einem essentiellen Nährstoff, der als wichtiger Baustein für Acetylcholin dient, einen Neurotransmitter, der maßgeblich für das Gedächtnis und die Lernfähigkeit verantwortlich ist.

Zudem enthalten sie Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken und die strukturelle Integrität der Nervenzellen unterstützen. Besonders hervorzuheben sind die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin. Diese Antioxidantien schützen das Gehirngewebe vor oxidativem Stress und fördern die effiziente neuronale Kommunikation. Zusammen bilden diese Stoffe ein biologisches Netzwerk, das die Widerstandsfähigkeit des Gehirns gegenüber altersbedingten Abbauprozessen stärkt.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse mahnen die Forschenden zur Besonnenheit. Es handelt sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine Beobachtungsstudie, was bedeutet, dass ein statistischer Zusammenhang, aber kein direkter kausaler Beweis geliefert wurde. Es kann nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden, dass ausschließlich die Eier für den Schutz verantwortlich sind. Es ist wahrscheinlich, dass Menschen, die regelmäßig Eier konsumieren, insgesamt eine Ernährung führen, die auch andere gesunde Gewohnheiten einschließt.

Dennoch unterstreicht die Studie, dass Eier ein wertvoller Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung sein können. Wer seine Gehirngesundheit im Alter bewahren möchte, sollte auf eine nährstoffreiche Kost achten, in der hochwertige Proteine und Vitamine eine zentrale Rolle spielen. Die Kombination aus körperlicher Aktivität, geistiger Stimulation und einer bewussten Ernährung bleibt der effektivste Schutz gegen Demenz





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