Eidgenössisches Finanzdepartement legt Rekurs gegen Freispruch von Lara Warner ein

Das Eidgenössische Finanzdepartement hat einen Rekurs gegen den Freispruch der ehemaligen CS-Risikochefin Lara Warner eingelegt. Das Bundesstrafgericht hatte vergangene Woche ein Verfahren gegen die frühere Compliance-Verantwortliche der Credit Suisse eingestellt.

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat einen Rekurs gegen den Freispruch der ehemaligen CS-Risikochefin Lara Warner eingelegt. Das Bundesstrafgericht hatte vergangene Woche ein Verfahren gegen die frühere Compliance-Verantwortliche der Credit Suisse eingestellt.

Somit musste sie auch die vom EFD verhängte Busse nicht bezahlen. Das EFD hat gegen das Urteil Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts erhoben. Der Sprecher des EFD, Pascal Hollenstein, sagte: 'Mehr sagen wir dazu nicht.

' Zuerst hatte die 'SonntagsZeitung' darüber berichtet. Die Gelder waren vom Finanzministerium des ostafrikanischen Landes Mosambik auf ein in der Schweiz gebuchtes CS-Konto geflossen. Sie stammten wohl aus Krediten an mosambikanische Staatsunternehmen und dürften 'deliktischer Herkunft' gewesen sein. Am vergangenen Dienstag hat das Bundesstrafgericht anders geurteilt.

Bei Erlass der Strafverfügung durch das EFD sei die Verjährung bereits eingetreten, teilte die Strafkammer des Bundesstrafgerichts mit. Laut dem Urteil endet die Meldepflicht wegen Geldwäschereiverdacht bereits, wenn die involvierten Vermögenswerte nicht mehr aufgespürt und eingezogen werden können und nicht erst mit dem Ende der Kontobeziehung. Der grösste Teil der Summe war schon eineinhalb Wochen nach Eintreffen der Gelder auf dem CS-Konto in die Vereinigten Arabischen Emirate weitertransferiert worden.

Die Rechtshilfe zwischen den beiden Ländern sei 'schwierig', sagte der Sprecher des EFD. Entsprechend seien die Vermögenswerte seit Anfang 2017 nicht mehr aufspürbar und einziehbar gewesen. Die Verjährung sei entsprechend bereits anfangs 2024 eingetreten. Im Mosambik-Skandal ging es um von der CS vermittelte Kredite und Anleihen an das afrikanische Land im Umfang von mehr als 2 Milliarden.

Mit dem Geld hätte angeblich der Aufbau einer Thunfisch-Fangflotte bezahlt werden sollen. Dabei sollen Bestechungsgelder in grossem Umfang an korrupte Beamte geflossen sein. Der Skandal trieb Mosambik in eine tiefe Finanzkrise





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eidgenössisches Finanzdepartement Lara Warner Credit Suisse Mosambik-Skandal Geldwäschereiverdacht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Christina Hänni setzt klares Zeichen gegen BodyshamingChristina Hänni wehrt sich gegen Kommentare zu ihrem Körper. Nach erneuten Schwangerschaftsspekulationen erzählt sie offen von Jahren voller Figurkritik.

Read more »

Griechenland plant harte Schritte gegen Migration auf KretaAngesichts steigender Ankünfte von Migranten auf Kreta hat die griechische Regierung eine deutliche Verschärfung ihrer Migrationspolitik angekündigt.

Read more »

Eishockey-WM: Schweiz gegen Finnland um Gold - Kanada gegen Norwegen um BronzeDie Schweiz trifft im Final der Eishockey-Weltmeisterschaft auf Finnland. Zuvor kämpfen Kanada und Norwegen um Platz drei. Die Schweiz will ihren ersten Titel holen, Finnland Revanche für die Gruppenniederlage.

Read more »

Schweizer Unihockey startet neu, Ehammer jagt Götzis-Sieg, Special Olympics in Zug und FC St. Gallen im FokusNach dem WM-Titel 2025 testet Trainer Oscar Lundin neue Spielerinnen, während Lara Heini über Zukunftspläne spricht. Simon Ehammer will im Hypomeeting Götzis triumphieren, die Special Olympics Summer Games begeistern in Zug, und der FC St. Gallen erlebt erneut Triumph und Drama.

Read more »