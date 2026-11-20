Heinz Wolf wird für 47 Jahre Postdienst und jahrzehntelanges Engagement in Sport, Politik und Vereinen in Giswil geehrt. Nicole Zumstein würdigt seine Leistungen.

Die Gemeinderätin Nicole Zumstein hat Heinz Wolf auf der Gemeindeversammlung in Giswil im Kanton Obwalden für sein außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement gewürdigt. Wolf hat über mehrere Jahrzehnte hinweg die lokale Gemeinschaft durch seinen Einsatz in Sport, Politik und verschiedenen Vereinen maßgeblich geprägt und geprägt. Seine Ehrung würdigt ein Leben, das ganz im Zeichen des Dienstes an der Öffentlichkeit und dem sozialen Miteinander stand.

47 Jahre Postdienst und Sportförderung in Giswil

Heinz Wolf widmete einen erheblichen Teil seiner Berufslaufbahn dem Postdienst, den er insgesamt vierundsiebzig Jahre lang ausübte. Davon waren vierundvierzig Jahre dem Zustelldienst in der Gemeinde Giswil gewidmet, wobei er die Region stark prägte. Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagierte er sich mit großer Begeisterung im Vereinswesen, insbesondere im nordischen Sport. Für die Entwicklung der Rollskibahn im Pfedli leistete er einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Sports in der Region.

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Beteiligung an großen kulturellen Anlässen in der Innerschweiz

Heinz Wolfs Engagement erstreckte sich weit über den lokalen Sport hinaus auf große kulturelle Veranstaltungen in der Innerschweiz. Er wirkte maßgeblich bei der Organisation des Innerschweizerischen Schwingfestes im Jahr 2002 mit. Außerdem unterstützte er den Urschweizer Trachtentag im Jahr 1982, der zur Bewahrung der regionalen Traditionen beitrug. Seine Rolle im Verkehrsverein und in weiteren lokalen Gruppen unterstreicht seine Vielseitigkeit.

Politische Verantwortung als Kantonsrat und Gemeindevertreter

Heinz Wolf übernahm auch politische Verantwortung und trat als Kantonsrat in Erscheinung. Als langjähriger Mitgestalter des Giswiler Gemeindelebens setzte er sich für die Pflege der Wanderwege ein. Seine Initiative zur Rehkitzrettung zeigte sein Engagement für den Tierschutz. Zudem arbeitete er an der Bewahrung historischer Straßen- und Flurnamen, was zur Heimatbewahrung beitrug.

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Prägung der gemeindeeigenen Zeitschrift durch Redaktionskommission

Heinz Wolf prägte maßgeblich die gemeindeeigene Zeitschrift als langjähriges Mitglied der Redaktionskommission. Er publiziert bis heute regelmäßig Berichte, die das Gemeindeleben dokumentieren. Seine Arbeit sichert den historischen und kulturellen Gedächtniswert der Veröffentlichungen. Die Gemeinde Giswil erkennt diesen wertvollen Beitrag zur Information und Identifikation der Bevölkerung an.

Anerkennung durch den Gemeinderat für ehrenamtliche Arbeit

Der Gemeinderat Giswil dankte Heinz Wolf herzlich für seine aussergewöhnliche ehrenamtliche Arbeit. Seine unzähligen geleisteten Stunden und sein persönlicher Einsatz werden als wesentlicher Teil des Wohl der Gemeinde anerkannt. Die Ehrung durch Nicole Zumstein unterstreicht die Wertschätzung für sein langjähriges Wirken. Dieses Engagement gilt als Vorbild für die zukünftige Gemeinschaft in Giswil.