Ehrenamtliche Taucher sammeln Müll aus dem Rhein und entdecken verborgenes Leben

Eine Basler Tauchergruppe reinigt den Rhein von Abfall und macht dabei überraschende Entdeckungen: Von zerschlagenen Flaschen bis hin zu einem schlafenden Aal unter der Mittleren Brücke. Die Freiwilligen sensibilisieren für den Schutz des Flusses und erfahren viel positives Feedback.

Im Fluss landet immer wieder viel Abfall. Das zeigen Unterwasser-Aufnahmen, die der Verein R(h)eingeworfen - eine kleine Gruppe von Menschen, die gerne Müll aus dem Rhein in Basel sammeln - in sozialen Medien postet.

Die Gruppe ehrenamtlicher Taucher und Taucherinnen, die unter anderem von der Christoph Merian Stiftung unterstützt wird, breitet ihre gesammelten Gegenstände jeweils am Rheinufer aus, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Darunter befinden sich kaputte Bier- und Wodkaflaschen, ein Handy, Sonnenbrillen und Schmuck. Beim Schnorcheln unter der Mittleren Brücke liegt der Fokus auf den grossen Steinen am Grund. In ihren Zwischenräumen verfängt sich der Unrat und bildet eine Ansammlung aus Metall und Glas, die sich hier absetzt.

Auch auf einen Aal sind die Taucher bei ihrem letzten Tauchgang gestossen: Jeder, der in Basel im Rhein schwimmt, kennt die Ecke zwischen Dreirosenbrücke und Johanniter und die Bootsanlegeplätze. Aber hättet ihr gedacht, wer da direkt an der Ufermauer wohnt? Während oben im Sommer Hochbetrieb herrsche, liegt dieser faszinierende Kollege unten am Grund und schläft tief und fest, schreiben die Vereinsmitglieder. Aale seien absolut lärmresistent und meisterhafte Überlebenskünstler.

Tagsüber würden sie fast regungslos in ihren sicheren Steinspalten verharren und erst herauskommen, wenn es abends am Fluss wieder ruhig werde. Aale seien extrem scheue Fluchttiere und tun niemandem etwas. Beissen würden sie nur als absolute Ausnahme zur Verteidigung. Selbst an den belebtesten Ecken mitten in der Stadt stecke der Rhein voller verborgenen Lebens.

Genau deshalb setzen wir uns mit R(h)eingeworfen so intensiv für den Schutz unseres Flusses und die Sensibilisierung ein. Die Freiwilligen erfahren viel Dankbarkeit für ihre Arbeit. Bravo, super Arbeit und Ich freue mich auf den Tag, an dem endlich nichts mehr aus dem Rhein gefischt werden muss heisst es in den Kommentaren zum Post von R(h)eingeworfen. Ich dachte, es sei viel schlimmer.

Ich dachte, ich könne nie im Rhein schwimmen, dank euch bin ich positiv überrascht, schreibt ein Facebook-Nutzer





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