Eheschliessungen in Luzern 2025: Zahlen und Entwicklungen

Statistiken für Luzern 2025 zeigen 1859 Ehen bei sinkender Heiratsziffer. Details zu Namenstraditionen, Scheidungen und dem Wandel der Familienstruktur im Kanton.

Die Luzern Statistik (Lustat) hat am Dienstag neue Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung im Kanton Luzern veröffentlicht. Die Daten belegen einen deutlichen Trend zur sinkenden Heiratsziffer im Vergleich zu früheren Jahrzehnten.

Statistische Entwicklung der Eheschliessungen

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 1859 Ehen im Kanton Luzern geschlossen. Dies entspricht einer Steigerung von 34 Eheschließungen im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieser leichten Zunahme hat sich die allgemeine Heiratsziffer seit 1991 drastisch verändert. Sie fiel in diesem Zeitraum von ursprünglich 6,6 auf aktuell 4,2 Eheschließungen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner.

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Diversität und Ehescheidungen im Detail

Die Statistik unterscheidet auch nach der Zusammensetzung der Paare. Darunter befanden sich 43 Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Paare. Diese Zahl beinhaltet auch Umwandlungen von eingetragenen Partnerschaften. Auf der anderen Seite des Spektrums stieg die Anzahl der Scheidungen an. Es wurden 739 Ehen geschieden, was einer Erhöhung um 38 Fälle gegenüber 2024 entspricht. Die Dauer der geschiedenen Verbindungen variiert stark. Gut 30 Prozent der geschiedenen Ehen hatten mindestens 20 Jahre bestanden.

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Veränderte Zivilstandsverteilung der Bevölkerung

Neben den aktuellen Heiratszahlen verändert sich auch die langfristige Verteilung der Bevölkerung nach Zivilstand. Der Anteil der Verheirateten ist seit 1991 von 45,5 Prozent auf 40,9 Prozent gesunken. Gleichzeitig ist der Anteil der Geschiedenen von 3 Prozent auf 7,8 Prozent gestiegen. Diese Verschiebung reflektiert den soziokulturellen Wandel in der Region über die letzten drei Jahrzehnte.

Namenstraditionen bei der Eheschließung

Bei der Wahl des Familiennamens zeigen sich klare geschlechtsspezifische Muster. Bei Eheschließungen zwischen Personen unterschiedlichen Geschlechts übernahmen 2025 rund zwei Drittel der Frauen, spezifisch 66,8 Prozent, den Familiennamen ihres Partners. 28 Prozent der Frauen behielten ihren bisherigen Namen. Bei den Männern zeigte sich ein anderes Bild. 92,3 Prozent der Männer behielten ihren Namen. Nur rund jeder Zwanzigste, also 5,2 Prozent, nahm den Namen ihrer Partnerin an.