Ehemann Ebola-Patientin aus USZ entlassen

Der Ehemann der in Genf behandelten Schweizer Ebola-Patientin wurde aus dem Universitätsspital Zürich entlassen. Er gilt als gesund.

Der Mann hat keine Symptome entwickelt und ist daher in ein Quarantäne-Setting außerhalb des Spitals verlegt worden. Dies bestätigte das Universitätsspital Zürich (USZ) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Entlassung markiert einen wichtigen Schritt im medizinischen Überwachungsprozess der engeren Kontaktperson.

Einschleppung und medizinische Isolation

Die Schweizer Ebola-Patientin und ihr Ehemann waren am 26. Oktober unter hohen Schutzvorkehrungen aus Nigeria in die Schweiz gebracht worden. Der Mann, ein Mitarbeiter der Schweizer Botschaft in Nigeria, war als enge Kontaktperson im USZ isoliert worden. Seine Frau hingegen wird im Universitätsspital Genf (HUG) behandelt. Diese Trennung der beiden Patienten erfolgte aufgrund ihrer unterschiedlichen medizinischen Status. Während die Frau aktiv gegen das Virus behandelt wurde, diente die Isolierung des Mannes ausschließlich der Überwachung.

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Krankheitsverlauf und Diagnose

Die erkrankte Frau war am 20. Oktober in Nigeria positiv auf das Bundibugyo-Ebolavirus getestet worden. Diese spezifische Unterart des Virus wurde zuvor vor allem in Uganda und der Demokratischen Republik Kongo beobachtet. Die Diagnose erfolgte, nachdem sie Symptome zeigte und in der nigerianischen Hauptstadt Lagos behandelt wurde. Nach der Stabilisierung ihres Zustands wurde der medizinische Evakuierungsflug organisiert, um sie in eine spezialisierte Einrichtung in der Schweiz zu bringen. Das Universitätsspital Genf gibt mit Verweis auf Datenschutzgründe keine Auskunft über den aktuellen Zustand der Ebola-Patientin. Die genaue Entwicklung ihrer Genesung bleibt daher den Ärzten vor Ort vorbehalten.

Epidemiologische Überwachung in Nigeria

In Nigeria wurde nach Angaben des Nigeria Centre for Disease Control and Prevention (NCDC) bislang kein weiterer Ebola-Fall bestätigt. Dies deutet darauf hin, dass die Ausbreitung des Virus lokal eingedämmt werden konnte. Die nigerianischen Behörden überwachten Anfang November weiterhin 62 Kontaktpersonen. Diese strenge Überwachung ist entscheidend, um eine sekundäre Infektionskette zu verhindern. Die Inkubationszeit bei einer Ebola-Infektion beträgt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwischen zwei und 21 Tagen. Die Tatsache, dass der Ehemann symptomfrei bleibt, unterstützt die Annahme, dass keine Ansteckung erfolgt ist.

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Historischer Kontext in der Schweiz

Es ist das dritte Mal, dass in der Schweiz eine Person wegen einer Ebola-Infektion behandelt wird. Die beiden bisherigen Fälle stammen aus den Jahren 1995 und 2014. Beide Patienten überlebten die Infektion, wie das Bundesamt für Gesundheit bestätigte. Dies unterstreicht die Effektivität der Schweizer Krankenhausausrüstung und der Protokolle im Umgang mit hochansteckenden Viren. Die Erfahrung aus den früheren Fällen fließt direkt in das aktuelle Management ein. Die schnellen und koordinierten Maßnahmen demonstrieren die Bereitschaft des Schweizer Gesundheitssystems für solche seltenen, aber schwerwiegenden Ereignisse.

Ausblick und öffentliche Sicherheit

Die Entlassung des Ehemanns aus der stationären Isolation ist ein gutes Zeichen für die Kontrolle der Situation. Er befindet sich nun in einer quarantäneähnlichen Überwachung zu Hause oder in einer anderen Einrichtung. Die Behörden betonen, dass die Infektionskette mit der Schweizer Patientin unterbrochen wurde. Die Öffentlichkeit bleibt weiterhin über die Entwicklung informiert, ohne dass eine Panik ausgelöst werden muss. Die strengen Hygienemaßnahmen und die transparente Kommunikation dienen der Beruhigung der Bevölkerung. Weitere Updates werden über offizielle Kanäle des Bundesamts für Gesundheit kommuniziert.