Ehemaliger Schweizer Nationalspieler Peter Schepull unerwartet mit 61 Jahren verstorben

Der Schweizer Fussball trauert um Peter Schepull. Der ehemalige Innenverteidiger, der mit GC Zürich und Servette Genf Meister wurde und 22 Länderspiele für die Schweiz bestritt, starb völlig überraschend im Alter von 61 Jahren.

Der ehemalige Schweizer Fussball -Nationalspieler Peter Schepull ist unerwartet im Alter von 61 Jahren verstorben. Nur wenige Tage vor seinem 62. Geburtstag starb der Innenverteidiger am Mittwoch, dem 27.

Mai. Diese Nachricht wurde vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) am Freitagabend bestätigt. Schepulls Karriere begann beim FC Rapperswil-Jona, wo er in der Saison 1982/83 mit 24 Toren in der Nationalliga B auf sich aufmerksam machte. Im Sommer 1983 folgte der Wechsel zu den Grasshoppers Zürich.

Gleich in seiner ersten Saison gewann er mit den Zürchern den Schweizer Meistertitel und gab im Europacup der Landesmeister gegen Dynamo Minsk vor 80'000 Zuschauern sein Debüt. Nach einem weiteren Jahr bei den Grasshoppers wechselte er zu Servette Genf. Mit den Genfern errang er in der Saison 1993/94 zum zweiten Mal die Schweizer Meisterschaft.

Seine aktive Laufbahn beendete er 1995 nach weit über 200 Spielen in der höchsten Schweizer Liga, der Nationalliga A. Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte er zwischen 1989 und 1992 insgesamt 22 Länderspiele und erzielte dabei ein Tor. Sein Debüt feierte er an seinem 25. Geburtstag, dem 7. Juni 1989, in einem WM-Qualifikationsspiel gegen die Tschechoslowakei unter den interimistischen Trainern Paul Wolfisberg und Uli Stielike.

Später war er auch unter Nationaltrainer Roy Hodgson im Aufgebot der Schweiz





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