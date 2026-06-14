Der frühere Profi-Footballspieler Aldon Smith ist überraschend im Alter von 36 Jahren verstorben. Sein Ex-Team, die San Francisco 49ers, bestätigte den Tod und würdigte seine sportlichen Erfolge und positive Ausstrahlung. Smith hatte eine vielversprechende Karriere mit Rekord-Sacks, die jedoch durch repeatedly juristische Probleme überschattet wurde, zuletzt eine Gefängnisstrafe 2023.

Der ehemalige NFL -Verteidiger Aldon Smith ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Sein ehemaliges Team, die San Francisco 49ers, bestätigte den plötzlichen Tod , ohne eine Tod esursache zu nennen.

In einer offiziellen Stellungnahme drückten die 49ers ihr Erschrecken über den "plötzlichen und tragischen Tod" aus und erinnerten daran, dass Smith in seiner ersten Profisaison herausragende Leistungen zeigte und mit seinem Lächeln jeden Raum erhellte. Smith war 2011 an siebter Stelle des NFL-Drafts von den 49ers ausgewählt worden und erreichte mit dem Team einmal den Super Bowl. Seine 33,5 Sacks in den ersten beiden Spielzeiten sind bis heute NFL-Rekord. Nach anfänglichen sportlichen Höhenflügen wurden später Probleme außerhalb des Spielfelds bekannt.

So wurde er 2013 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Im Laufe seiner Karriere spielte er neben den 49ers auch für die Oakland Raiders und die Dallas Cowboys. Im Jahr 2023 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer zu einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, wonach er nicht mehr in der NFL aktiv war. Der genaue Zeitpunkt und die Umstände seines Todes sind bisher nicht öffentlich bekannt





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