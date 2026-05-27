Ehemaliger Friends-Assistent Iwamasa zu drei Jahren Haft verurteilt

Der 60ÂjÃ¤hrige Kenneth Iwamasa erhielt nach einem Prozess in Los Angeles eine Haftstrafe von drei Jahren und fünf Monaten, eine Geldstrafe sowie BewÃ¤ltigungsauflagen für die Verabreichung einer tödlichen Ketamininjektion an Matthew Perry.

Der ehemalige Assistent des internationalen Fernsehklassikers Friends, Kenneth Iwamasa , wurde in einem Bundesgericht in Los Angeles zu einer Haftstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt.

Das Urteil ist das abschlieÃ§ende Urteil in einem komplexen Kriminalfall, der den tragischen Tod des Schauspielers Matthew Perry im Oktober 2023 betraf. Laut den Anklageunterlagen lieÃ Iwamasa Perry regelmaÃig Ketamin beschaffen und an dem Ereignistag eine toxische Injektion verabreichen, die zum tod fÃ¼hrte. Die Richterin Sherilyn Peace Garnett sprach zudem eine Geldstrafe von zehntausend US-Dollar sowie eine zweijÃ¤hrige BewÃ¤ltigungsauflage gegen den 60-jÃ¤hrigen Angeklagten aus.

Der Prozess enthÃ¼llte ein Netzwerk von Personen, die in die Beschaffung und Verteilung des BetÃ¤ubungsmittels involviert waren, wobei Iwamasa als zentrale Figur fungierte. Im Vorfeld der Gerichtsverhandlung versuchte Iwamasa, die wiederholte Verabreichung von Ketamin zu verbergen und weigerte sich, den Ermittlern die Details seiner Handlungen zu offenbaren. Nach intensiven VerhÃ¶rungen kam es zu einem Vergleich mit der Staatsanwaltschaft, in dem Iwamasa sich im einzigen Anklagepunkt der VerschwÃ¶rung zur Weitergabe von Ketamin mit tödlicher Folge schuldig bekannte.

Durch seine Aussage wurde er zum Hauptzeugen in den Verfahren gegen vier weitere Beschuldigte, die bereits urteilswirksam verurteilt wurden. Die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltinnen ermöglichte es, weitere kriminelle Strukturen aufzudecken, die im Schatten des berühmten Fernsehprogramms agierten. Die Rechtsverteidigung von Iwamasa argumentierte, dass ihr Mandant lediglich als Angestellter gehandelt habe und den Befehlen seines Arbeitgebers gefolgt sei, ohne eigenstÃ¤ndige Entscheidungsgewalt.

Die Anwälte betonten, dass die Verantwortung fÃ¼r die letztendliche Tat beim Auftraggeber liege und Iwamasa nicht die Absicht gehabt habe, den Tod des Schauspielers herbeizufÃ¼hren. Trotz dieser Argumente bewertete das Gericht die Tat als schwerwiegende Gefährdung des Lebens und sprach das harte StrafmaÃ aus. Das Urteil schlieÃt ein Kapitel des Falls ab, wobei die betroffenen Familien und das Unterhaltungsfeld weiterhin mit den Folgen des Verlustes des beliebten Schauspielers Matthew Perry ringen





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