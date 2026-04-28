Ehemalige Kapitänin klagt gegen Avelo Airlines: Vorwürfe von Diskriminierung und Sicherheitsmängeln

Eine ehemalige Kapitänin von Avelo Airlines hat Klage wegen Geschlechterdiskriminierung eingereicht und wirft dem Unternehmen gravierende Sicherheitsverstöße vor. Die Pilotin, die nach eigenen Angaben die einzige Frau im Kapitänsrang bei Avelo Airlines war, behauptet, sie sei nach Hinweisen auf Sicherheitsprobleme entlassen worden. Die Fluggesellschaft steht zudem wegen Verstößen bei Drogen- und Alkoholtests vor einer Strafe von 65.000 Dollar.

Die US-amerikanische Fluggesellschaft Avelo Airlines steht in der Kritik, nachdem eine ehemalige Kapitänin Klage wegen Geschlechterdiskriminierung eingereicht hat. Die Pilotin, die nach eigenen Angaben die einzige Frau im Kapitänsrang bei Avelo Airlines war, wirft dem Unternehmen nicht nur Diskriminierung vor, sondern auch gravierende Sicherheitsmängel .

Sie behauptet, nach wiederholten Hinweisen auf Sicherheitsprobleme entlassen worden zu sein. Kollegen und Vorgesetzte sollen ihr ein «überhebliches Auftreten» vorgeworfen haben, nachdem sie unter anderem einen Flug wegen technischer Bedenken verweigerte. Laut der Klageschrift sollen bei Avelo Airlines wiederholt Regelverstöße aufgetreten sein, etwa bei Enteisungsverfahren, Schulungsunterlagen oder Dienstzeiten. Auch gemeldete Sicherheitsbedenken seien ignoriert worden.

Zudem droht der Fluggesellschaft eine Strafe von 65.000 Dollar wegen Verstößen bei Drogen- und Alkoholtests. Die Pilotin berichtet, dass sie nach ihrer Entlassung weitere Unregelmäßigkeiten festgestellt habe, darunter fehlende oder unvollständige Schulungsunterlagen sowie mangelhafte Einhaltung von Sicherheitsprotokollen. Die Fluggesellschaft hat die Vorwürfe bisher nicht kommentiert. Die Klage wirft ein Schlaglicht auf die Arbeitsbedingungen in der Luftfahrtbranche und die Herausforderungen, mit denen Frauen in Führungspositionen konfrontiert sind.

Die Pilotin fordert nicht nur ihre Wiedereinstellung, sondern auch eine umfassende Überprüfung der Sicherheitsstandards bei Avelo Airlines. Die Klage könnte weitreichende Konsequenzen für die Fluggesellschaft haben, insbesondere wenn sich die Vorwürfe als wahr erweisen. Die Luftfahrtbehörden könnten eingreifen und zusätzliche Kontrollen anordnen. Die Pilotin hofft, dass ihr Fall dazu beiträgt, die Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern und mehr Transparenz in die Sicherheitsprozesse zu bringen.

Die Fluggesellschaft hat in der Vergangenheit bereits mit anderen Kontroversen zu kämpfen gehabt, darunter die Einstellung von Abschiebeflügen, die als zu komplex und unberechenbar eingestuft wurden. Die aktuelle Klage könnte das Vertrauen der Öffentlichkeit in Avelo Airlines weiter erschüttern und zu einem Imageproblem führen. Die Pilotin hat sich bereit erklärt, in weiteren Interviews über ihre Erfahrungen zu sprechen und auf die Vorwürfe der Diskriminierung und Sicherheitsmängel einzugehen.

Sie betont, dass sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Frauen in der Luftfahrtbranche kämpft, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die Klage könnte ein Präzedenzfall werden und andere Fluggesellschaften dazu veranlassen, ihre Sicherheitsstandards und Arbeitsbedingungen zu überprüfen





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