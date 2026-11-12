EHC Thun besiegt EHC Wetzikon mit Overtime-Gamewinner von Dominik Gyger

Dominik Gyger sichert dem EHC Thun gegen den EHC Wetzikon den Sieg in der Verlängerung. Der Tabellensiebte verpasst Punkte im Grabengut.

Im Eishockey-Arena Grabengut hat der EHC Thun seine Heimspielserie mit einem spannenden Sieg gegen den EHC Wetzikon fortgesetzt. Das Spiel, das bis in die Verlängerung reichte, endete erst mit dem zweiten Overtime-Gamewinner der Saison für Dominik Gyger. Damit behielt das Team aus dem Berner Oberland die Oberhand und holte den wichtigen Zusatzpunkt für die Tabelle.

Frühe Führung und Ausgleich durch Wetzikon

Der EHC Wetzikon, aktuell auf Rang sieben der Tabelle liegend, reiste als Tabellensiebter nach Thun, um zwei Punkte hinter dem Gastgeber einzufordern. Die Gäste hatten sich im Sommer mit hochkarätigen Verstärkungen gezielt verbessert, doch die Performance blieb bisher hinter den Erwartungen zurück. Die Sicht im Grabengut war durch hohe Luftfeuchtigkeit und Nebel auf der Baustelle beeinträchtigt, was die Bedingungen für beide Teams erschwerte. Dennoch starteten beide Mannschaften mutig in die Partie. Nach drei Minuten scheiterte Szczepaniec von Wetzikon am Thuner Goalie Gian Graf. Nur eine Zeigerumdrehung später erzielte Yannick Gugelmann die frühe Führung für den EHC Thun. Christen und Hasler sorgten für den schnellen Angriff, an dessen Ende Gugelmann zum 1:0 traf. Kurz danach scheiterte Philip Schaerz mit einem Backhand-Versuch knapp. In der Folge nutzte Wetzikon eine doppelte Überzahl geschickt aus. Bedolla bereitete Captain Schir vor, der zum Ausgleich traf, nachdem Graf die Scheibe noch auf die Linie bekam, sie aber ins Tor rollte.

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Thuner Kontrolle und unerwarteter Ausgleich

Im zweiten Drittel übernahm der EHC Thun die Initiative und drängte den EHC Wetzikon in die eigene Zone. Zahlreiche Abschlussversuche blieben jedoch ohne Erfolg. Szczepaniec hatte nach einem gewonnenen Bully eine gute Chance, scheiterte aber. Kurz vor Spielmitte sorgte die vierte Thuner Linie um Schaerz und Küffer für Gefahr, indem sie Goalie McNutt aus der Position lockte. Schaerz verpasste das leere Tor knapp. Nicola Christen erzielte schließlich die erneute Führung, doch kurz vor der Pause machte der EHC Thun einen Fehler. Durch einen Wechselfehler geriet das Team in eine 4-gegen-2-Situation, die der EHC Wetzikon kalt ausnutzte. Das Zwischenresultat stand dennoch bei 2:2, da die Thuner sich für ihr starkes Mitteldrittel nicht belohnen ließen.

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Entscheidung in der Verlängerung durch Dominik Gyger

Auch im Schlussdrittel zeigte sich das Spiel hochspannungsgeladen. Der EHC Thun blieb besser, doch große Chancen blieben aus. Dominik Gyger scheiterte an McNutt, und auch die anderen Abschlüsse forderten den Wetzikon-Goalie zu wenig. So ging die Partie in die Verlängerung. Dort fasste sich Dominik Gyger nach zweieinhalb Minuten ein Herz und löste sich vom Wetzikon-Verteidiger Hunziker. Der Thuner Topscorer umkurvte auch Goalie McNutt und schob die Scheibe ins Tor. Es war der zweite Overtime-Gamewinner für Gyger innerhalb einer Woche, nachdem er bereits eine Woche zuvor gegen Huttwil das entscheidende Tor erzielt hatte.

Fazit und Ausblick für den EHC Thun

Der EHC Thun behält den Zusatzpunkt im Grabengut, während der EHC Wetzikon mit einem glücklichen Punktgewinn nach Hause fährt. Die Heimspiele der Thuner bleiben in dieser Saison durch bis zum Ende reichende Hochspannung geprägt. Gleich dreimal gingen die Partien bereits in die Verlängerung, und auch in anderen Spielen fiel die Entscheidung jeweils erst kurz vor Ende. Mit dieser Konsequenz zeigt der EHC Thun, dass er auch in schwierigen Situationen die Nerven behält und die Punkte nach Hause bringt.