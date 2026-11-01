EHC Mirchel: Fünf Verletzte bei Spiel gegen EHC Brandis

Beim Eishockey-Spiel in Worb verletzen sich fünf Mirchel-Spieler, drei schwer. Der Verband sieht trotz Gesichtstreffer keinen Handlungsbedarf bei der Ausrüstungspflicht.

Beim Freundschaftsspiel zwischen dem EHC Mirchel und dem EHC Brandis in Worb im Kanton Bern ereignete sich am vergangenen September ein schwerwiegender Unfallherd. Während des Duells in der zweiten Liga trafen fünf Spieler des Gastgebers auf schmerzverursachende Kollisionen mit dem Puck oder der Bande. Drei dieser Verletzungen gelten als besonders schwerwiegend und erforderten medizinische Eingriffe.

Schwere Verletzungen im Spielverlauf

Die Partie zeichnete sich durch eine erschreckende Häufung von Unfällen aus. Ein Spieler erhielt einen Puck aus nächster Nähe ins Gesicht, als er zwischen einem gegnerischen Angreifer und dem Tor stand. Er brach sofort zusammen und konnte das Eis nicht mehr verlassen. Zehn Tage nach dem Vorfall bestätigte der Sportchef Pascal Zürcher, dass der Spieler operiert werden musste. Trotz der Operation geht es ihm den Umständen entsprechend gut, jedoch wird er mehrere Wochen ausfallen.

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Weitere Unfälle auf dem Eis

Die Serie der Verletzungen setzte sich fort, als ein weiterer Akteur heftig gegen die Bande prallte. Die Szene war derart brutal, dass ein Zuschauer gegenüber dem Nachrichtenportal Nau.ch angab, er habe nicht zusehen können. Die medizinische Diagnose fiel bitter aus: Der Spieler erlitt mehrere Beinbrüche und wird seinem Team für einen Zeitraum von mehreren Monaten fehlen. Zusätzlich zog sich ein Dritter nach einem Treffer am Kopf eine Hirnerschütterung zu.

Sportliche Folgen und Spielstand

Auch zwei weitere Spieler erlitten leichte Verletzungen am Oberkörper. Die Belastung für das Team wurde dadurch enorm, da Mirchel zwar mit vierzehn Feldspielern startete, am Ende aber nur noch über neun verfügte. Das reicht nicht einmal mehr für zwei vollständige Dreierlinien. Das Resultat stand nach dem Geschehen fast in den Hintergrund: Mirchel unterlag mit eins zu acht. Der EHC Brandis feierte den Auswärtssieg auf Instagram, erwähnte die Verletzungsserie der Gegenseite jedoch nicht in der Siegesmeldung.

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Auswirkungen auf Schiedsrichter und Sicherheit

Nicht nur Spieler waren betroffen. Einer der beiden Unparteiischen musste die Partie vorzeitig verlassen, da er im ersten Drittel versehentlich umgestossen wurde und sich am Knie verletzte. Er wurde durch eine Schiedsrichterin ersetzt. Die Ambulanzen warteten direkt vor der Halle, um die Opfer ins Spital zu bringen. Pascal Zürcher betonte, dass er dem Gegner keine Vorwürfe mache und die Partie nicht außergewöhnlich hart geführt worden sei. Die Verletzungen seien auf unglückliche Situationen zurückzuführen.

Regelwerk und Position des Verbands

Die Vorfälle werfen Fragen zum Sicherheitsstandard im Amateurbereich auf. In der Schweiz ist ein Vollgitter für Männer über achtzehn Jahre freiwillig, im Nachwuchsbereich und im Fraueneishockey gelten jedoch strengere Vorschriften. Viele Spieler trugen bei der Partie nur Helme mit Halbvisier oder Gitter. Trotz der zahlreichen Schäden sieht der Schweizer Eishockeyverband SIHF derzeit keinen Handlungsbedarf. Er verweist darauf, dass die Sicherheitsmaßnahmen laufend überprüft würden und Eishockey ein körperbetonter Sport bleibe.