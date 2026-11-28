Der EHC Kloten gewinnt 4:2 gegen die SCL Tigers und überholt damit punktgleich den HC Davos. Trainer Michael Linigers Team zeigt eine starke Reaktion nach zwei Niederlagen.

Der EHC Kloten feiert am Samstagabend einen wichtigen Heimsieg im Kampf gegen den Abstieg. Das Team von Trainer Michael Liniger besiegt die SCL Tigers mit einem knappen Ergebnis von 4:2. Der Sieg ist entscheidend, da Kloten damit punktgleich mit dem HC Davos aufrückt und sich von den Rapperswil-Jona Lakers absetzt. Zuvor stand das Schlusslicht der Liga unter großem Druck, da zwei Auswärtsniederlagen direkt bevorstanden.

Umfeld und Drucksituation des EHC Kloten

Die Situation für den EHC Kloten war vor dem Spiel gegen die SCL Tigers extrem angespannt. Das Team hatte in den Spielen zuvor beim EV Zug mit 1:3 verloren und am Freitag einen weiteren Auswärtstest nicht gewonnen. Diese Niederlagen zwangen die Mannschaften dazu, dringend Punkte auf der Haben-Seite zu verbuchen. Diefans erwarteten eine klare Reaktion des Teams, um sich aus der Krisenzone zu befreien. Trainer Michael Liniger stand vor der Herausforderung, seine Spieler zu motivieren, trotz des Rückstandes im Tabellenvorderfeld.

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Verlauf des Spiels und Schlüsselmomente

Die SCL Tigers starteten überraschend stark und übernahmen schnell die Initiative. Nach zwei Strafen gegen Kloten, darunter ein taktischer Wechselfehler in der 16. Minute, nutzten die Gäste ihre Überzahlchance. Dario Allenspach brachte die Tigers in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort des Heimteams erfolgte blitzartig. Keanu Derungs glich 29 Sekunden vor der ersten Sirene im zweiten Drittel den Ausgleich zum 1:1 aus. Dies zeigte die mentale Stärke des EHC Kloten.

Die Wende im dritten Drittel

Im zweiten Abschnitt neutralisierten sich beide Teams durch viele Strafen gegenseitig, sodass es mit 1:1 in die Schlussphase ging. Dort schlug der EHC Kloten innerhalb von nur 39 Sekunden entscheidend zu. Nach einer Strafe gegen Allenspach in der 48. Minute verwertete Dario Meyer nach gut einer Minute Überzahl die Führung. Joel Henry erhöhte kurz darauf auf 3:1. Dieses Tempo und diese Effizienz waren der Schlüssel zum Erfolg. Die Tigers gaben jedoch nicht auf und ersetzten ihren Torhüter Robin Meyer viereinhalb Minuten vor Ende durch einen sechsten Feldspieler.

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Fazit und Auswirkungen auf die Tabelle

Das Risiko der Tigers zahlte sich zunächst aus. Santtu Kinnunen verkürzte auf 2:3, als nur noch Sekunden übrig waren. Doch als Langnau den Torhüter erneut vom Eis nahm, entschied Simon Johansson das Spiel. Er erzielte mit Hilfe von Reto Berra das 4:2 ins leere Tor in der 59. Minute. Dank dieses Heimsieges überholt der EHC Kloten den punktgleichen HC Davos und schließt zu den Rapperswil-Jona Lakers auf. Der HCD hat seine 27 Punkte jedoch mit zwei Spielen weniger erreicht.

Für den EHC Kloten bedeutet dieser Sieg einen wichtigen Schritt zur Stabilisierung. Der nächste Schritt ist das Heimspiel am kommenden Freitag gegen Lausanne. Die Lausanner hatten zuvor gegen Biel mit 5:1 gewonnen und zeigen eine starke Form. Diefans hoffen, dass die aktuelle Serie anhält und die Mannschaft sich weiter von der Abstiegszone entfernt. Die Performance gegen die Tigers war ein klares Signal der Verbesserung.