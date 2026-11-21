Der EHC Kloten gewinnt das NHL-Spiel gegen den HC Davos mit 3:2. Dario Meyer und Reto Schäppi entscheiden das Spiel innerhalb von 20 Sekunden im zweiten Drittel zugunsten der Klotener.

Der EHC Kloten hat sein nationales Spiel gegen den HC Davos mit einem klaren 3:2-Sieg im eigenen Stadion gewonnen. Durch zwei schnelle Tore in Folge während des Mitteldrittels drehten die Klotener das Spiel noch erfolgreich und sichern sich damit den vierten Sieg in Serie gegen den Vizemeister aus Graubünden.

Wenige Sekunden entscheiden den Spielausgang

Innerhalb von nur zwanzig Sekunden im zweiten Drittel änderte sich das gesamte Momentum des Spiels zugunsten der Gastgeber. Dario Meyer und Reto Schäppi nutzten taktische Fehler der Davoser aus, um die Führung von 2:1 schnell in eine 3:2-Vorsprung zu verwandeln. Diese entscheidenden Minuten brachten dem EHC den nötigen Vorsprung, um die Partie bis zur letzten Sekunde zu halten.

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HC Davos übernimmt zunächst die Initiative

Die Gäste aus Davos starteten deutlich offensiver und übernahmen früh die Kontrolle. In der vierten Minute erzielte Yannick Frehner nach einem gut vorbereiteten Spiel die Führung für den HC Davos. Der EHC Kloten zeigte sich jedoch mental stabil und ließ sich durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. In der neunten Minute nutzte man eine Überzahlsituation präzise aus, als Verteidiger Max Lindroth den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Heimteam dreht das Spiel im zweiten Drittel

Die Intensität des Spiels nahm im zweiten Drittel weiter zu, doch zunächst schien die Balance wieder auf die Seite der Davoser zu kippen. Nachdem das Heimteam eine Unterzahl sicher überstanden hatte, fing Yannick Frehner einen langen Aufbaupass von Simon Johansson ab. Der Stürmer bezwang den Klotener Torwart Davide Fadani in der dreißigsten Minute, der später zum besten Spieler des Abends gewählt wurde.

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Dario Meyer und Reto Schäppi setzen die Akzente

Die Reaktion des EHC Kloten erfolgte innerhalb von zweieinhalb Minuten mit hoher Effizienz. Dario Meyer profitierte von einem Scheibenverlust von Valentin Nussbauer, setzte sich alleingang gegen HCD-Torhüter Sandro Aeschlimann durch und erzielte den erneuten Ausgleich in der dreiunddreißigsten Minute. Nur zwanzig Sekunden später folgte der entscheidende Treffer: Reto Schäppi nutzte einen schnell vorgetragenen Konter und schob den Ball zum 3:2 ein. Es handelte sich dabei um Schäppis erstes Saisontor.

Vierter Erfolg in Serie gegen den Vizemeister

Trotz heftiger Versuche konnte der HC Davos die vierte Niederlage in Serie gegen den EHC Kloten nicht mehr abwenden. Der Sieg festigt die positive Entwicklung der Klotener in dieser Saison und zeigt die mentale Stärke des Teams unter Druck. Davide Fadani stand mit mehreren wichtigen Stopps im Tor und wurde zu Recht als herausragender Spieler des Abends ausgezeichnet.