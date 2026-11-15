EHC Basel verliert mit 1:5 gegen Tabellenführer HC Sierre

Der EHC Basel unterliegt dem HC Sierre mit 1:5 und verliert an Boden in der Tabelle. Der Rückstand auf den Führenden beträgt nun elf Punkte.

Der EHC Basel muss sich in einem deutlichen Spiel dem Tabellenführer HC Sierre geschlagen geben und verliert mit 1:5. Das Duell in der St. Jakob Arena endete für die Basler mit einer klaren Niederlage, die den Abstand auf den Spitzenersten weiter vergrößert. Nach diesem Ergebnis beträgt der Punkterückstand auf Sierre bereits elf Zähler, was die Chancen auf den Tabellenkopf deutlich verringert hat.

Spielverlauf und Torschützen

Jayden Halbgewachs eröffnete bereits nach 56 Sekunden die scoring für die Gäste aus dem Wallis. Niccolo Mansueto sorgte kurze Zeit später für die 0:2-Führung, bevor das Mitteldrittel keine Wende für die Heimmannschaft brachte. Killian Mottet erhöhte in Überzahl auf 0:3, während Halbgewachs das 0:4 während eines Powerplays der Basler erzielte. David Hamr gelang zwar der Anschluss, doch Samuel Asselin stellte vor der zweiten Pause auf 1:5.

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Statistik und historische Einordnung

Bei der ersten Begegnung Anfang Oktober endete das Spiel mit 6:9 für Sierre. Damals kampf sich Basel nach 2:7 noch bis auf 6:7 heran. Diesmal gab es keine solche Aufholjagd. Der HC Sierre dominierte von Beginn an und ließ wenig Raum für Überraschungen. Die 4107 Zuschauer in der St. Jakob Arena waren Zeugen einer klaren Überlegenheit der Gegner.

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Situation von Fabio Haller und Trainer

Goalie Fabio Haller erlebt die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen mit dem EHC Basel. Trainer Eric Himelfarb muss sich mit dieser Entwicklung auseinandersetzen. Der starke Saisonstart mit sechs Siegen in Folge ist damit vorbei. Das Team verliert an Schwung und muss nun dringend punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Nächste Herausforderung

Bereits am Dienstag steht die Auswärtsfahrt beim Tabellenletzten Arosa an. Das Spiel beginnt um 19:30 Uhr. Der EHC Basel muss diese Chance nutzen, um die negative Serie zu durchbrechen und sich wieder Hoffnung auf bessere Plätze in der Tabelle zu erhalten. Der Druck steigt für alle Spieler und die Führung.