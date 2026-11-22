Die Siegesserie des EHC Basel ist gestoppt: In Bellinzona kassiert die Mannschaft von Eric Himelfarb eine klare 1:5-Niederlage. Die Tessiner setzten sich in jedem Drittel durch.

Die Siegestracht des EHC Basel endete am Sonntagabend in der Arena Bellinzona mit einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen die Tessiner Mannschaft. Nach zwei vorangegangenen Erfolgen konnte das Team von Trainer Eric Himelfarb die Serie nicht fortsetzen und unterlag den Gastgebern mit einem klaren Torunterschied. Die Bellinzona Snakes präsentierten sich als unangenehme Herausforderer, obwohl sie in der Tabellenmitte agieren, was die Bedeutung des Aufeinandertreffens unterstreicht.

Torschützen und Spielverlauf im Detail

Der erste Drittel des Spiels war durch mangelnde Offensive auf beiden Seiten geprägt, sodass die ersten zwanzig Minuten torlos endeten. Die Wende kam zu Beginn des zweiten Drittels, als Eliot Bernazzi die Hausherren in der 22. Minute in Führung brachte. Besonders ärgerlich für die Basler: Der Treffer gelang den Tessinern, obwohl sie in Unterzahl spielten. Diese Situation sorgte für zusätzlichen Druck auf das Team von Eric Himelfarb.

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Kurz vor Ende des zweiten Drittels gelang Joël Blaser in der 32. Minute der verdiente Ausgleich für den EHC Basel. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, da Anton Besanidis die Heimmannschaft in der letzten Minute des Abschnitts mit einem Treffer unter Überzahl erneut in Führung brachte. Die Basler schafften es nicht, den Anschluss zu halten, und mussten das Drittel mit einem Rückstand verlassen.

Kein Comeback im dritten Drittel

Im letzten Abschnitt konnten die Basler nicht mehr zu ihrer ursprünglichen Stärke zurückfinden. Eliot Bernazzi erweiterte in der 43. Minute die Führung der Gastgeber. Benjamin Bonvin folgte mit einem weiteren Treffer, der den Abstand weiter vergrößerte. Anton Besanidis sicherte das Ergebnis in der Schlussphase mit seinem vierten Punktgewinn ab und besiegelte den 5:1-Sieg für Bellinzona.

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Bilanz und Ausblick auf das nächste Spiel

Blickt man auf die Saisonbilanz zurück, so zeigt sich, dass Bellinzona für den EHC Basel eine schwere Nuss bleibt. Das erste Aufeinandertreffen endete in der Verlängerung mit einer Niederlage für die Basler. Das zweite Spiel gewann das Team von Eric Himelfarb knapp mit 2:1. Das dritte Duell in der laufenden Spielzeit war lange Zeit spannend, endete jedoch eindeutig zugunsten der Tessiner. Die aktuelle Niederlage unterbricht die positive Dynamik der vorangegangenen Partie.

Das nächste Saisonspiel des EHC Basel findet am kommenden Freitag statt. Die Mannschaft reist nicht aus, sondern empfängt den HC Thurgau im heimischen Stadion. In der laufenden Spielzeit konnten die Basler gegen die Ostschweizer bislang immer siegreich vom Eis gehen. Diese positive Historie wird als Motivation für das kommende Heimspiel dienen, nachdem die aktuelle Auswärtspartie als enttäuschend bewertet wird. Der Fokus liegt nun darauf, die Fehler aus dem Spiel gegen Bellinzona zu analysieren und im nächsten Duell zu vermeiden.