Der EHC Basel besiegt den EHC Arosa in der Swiss League mit 4:1. Brett Supinski kehrt nach Verletzung mit zwei Toren zurück. Die Basler feiern wichtigen Erfolg.

Der EHC Basel hat am Sonntag in der Swiss League einen klaren 4:1-Erfolg gegen den EHC Arosa errungen und damit wichtige Punkte auf dem Weg nach vorn gesammelt. Die Basler kehrten mit diesem Sieg direkt nach zwei jüngsten Niederlagen gegen Visp und Sierre wieder auf die Siegerstraße zurück. Besonders hervorzuheben ist der Wiedereinstieg von Brett Supinski, der nach seiner Verletzungspause erstmals wieder als Torschütze feiern durfte. Für den Tabellenletzten Arosa bedeutete die Niederlage eine weitere Erschütterung der ohnehin schwachen Saisonbilanz.

Verlauf: Basler brechen nach der Pause durch

Auf dem Papier wirkte die Begegnung zwischen den Bündnern und den Baslern von Beginn an als klarer Unterschied. Während sich der EHC Basel trotz der zwei jüngsten Niederlagen noch in den oberen Tabellenregionen behauptet, rangiert der EHC Arosa abgeschlagen am Tabellenende der Swiss League. Nur zwei der letzten vierzehn Partien konnten die Aroser zuvor gewinnen, was den Druck auf die Heimmannschaft zusätzlich erhöhte. Die Basler traten jedoch ohne drei krankheitsbedingte Ausfälle an, darunter David Hamr, Alessio Guignard und Noah Fuss, was die Anfangsphase erschwerte. Trotz eines leichten Chancenplus für die Gäste endete das erste Drittel torlos und ließ Unsicherheit aufkommen.

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Die Entscheidung fiel dann kurz nach Wiederanpfiff. In der 24. Minute verwandelte Verteidiger Jens Nater unter der Leitung von Cheftrainer Eric Himelfarb eine Gelegenheit zum 1:0. Die Heimmannschaft reagierte prompt und glich durch Noé Tarchini zur 34. Minute aus. Doch dieser Moment der Hoffnung währte nur kurz. Innerhalb weniger Minuten sorgte Brett Supinski mit einem Doppelschlag in der 37. und 38. Minute sowie einem Treffer von Jamie Schaub in der 38. Minute für die Wende. Daniels Serkins erhöhte in der 43. Minute auf 1:4, was den klaren Sieg der Gäste besiegelte.

Akteure und statistische Einordnung

Der Erfolg des EHC Basel ist das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung nach der Halbzeitpause. Brett Supinski, der seit seiner Verletzung auf Auftritte verzichten musste, zeigte sich mit zwei Toren wieder in seiner gewohnten Klasse und legte damit den Grundstein für die Dominanz der Gäste. Auch Verteidiger Jens Nater übernahm eine entscheidende Rolle, indem er die erste Führung erzielte und die Defensivstabilität sicherte. Trainer Eric Himelfarb sah seine Anweisungen nach der Pause schließlich bestätigt, während die Defensive um Spieler wie Jamie Schaub den Ausgleichversuch der Aroser schnell zunichtemachte.

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Für den EHC Arosa bleiben die Probleme bestehen. Mit nur zwei Siegen in den letzten vierzehn Spielen liegt die Mannschaft deutlich unter ihren eigenen Erwartungen. Ausfälle wie die von David Hamr, Alessio Guignard und Noah Fuss haben die Kadertiefe weiter belastet. Trotz der Bemühungen von Noé Tarchini und Daniels Serkins fehlte die Durchschlagskraft, um die offensive Überlegenheit der Basler auf Dauer zu bremsen. Die defensive Struktur um den Keeper blieb gegen die Angriffe von Supinski und Schaub oft passiv, was die hohe Anzahl der Gegentore erklärt.

Wie geht es weiter für beide Teams?

Der EHC Basel muss die Freude über den 4:1-Sieg nicht lange auskosten, da der nächste Gegner bereits in Reichweite liegt. Am kommenden Freitag empfängt das Team die GCK Lions im heimischen Stadion, wobei das Spiel um 19.45 Uhr beginnt. Diese Begegnung bietet die Chance, die Form aus dem Spiel gegen Arosa zu festigen und die Position in der oberen Tabellenhälfte weiter zu konsolidieren. Für die Aroser steht ebenfalls eine wichtige Partie an, um die Negativspirale zu durchbrechen und endlich wieder Punkte zu sammeln. Die weitere Entwicklung der Swiss League bleibt somit spannend, da sowohl die Tabellenmittelfeldmannschaften als auch die unteren Ränge um jeden Zähler kämpfen.

Die Leistung des EHC Basel zeigt, dass das Team auch gegen starke Defensiven oder bei eigenen Personalengpässen flexibel reagiert. Die schnelle Anpassung nach dem 1:0 und 1:1 zeigte Charakter und mentale Stärke. Mit Brett Supinski, Jens Nater, Jamie Schaub und Daniels Serkins stehen wieder Schlüsselspieler zur Verfügung, die das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussen können. Für die Fans des EHC Basel ist dies ein gutes Zeichen für die weitere Saison, während der EHC Arosa vor der Aufgabe steht, seine Taktik und Moral grundlegend zu überdenken, um nicht weiter abzurutschen.