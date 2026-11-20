Der EHC Basel gewinnt klar mit 6:2 gegen die GCK Lions. Powerplay und Marc Aeschlimann entscheiden das Spiel für Basel. Nächster Gegner ist Bellinzona.

Der EHC Basel hat am Freitagabend ein klares Statement in der Swiss League gesetzt. Das Team von Trainer Eric Himelfarb bezwang die neuntplatzierten GCK Lions mit einem überzeugenden 6:2-Sieg. Damit feiert die Mannschaft aus Basel ihren zweiten Erfolg in Folge und festigt ihre Position in der Tabelle. Besonders die Leistung in der Überzahl prägte den Verlauf des Spiels, bei dem drei der sechs Treffer aus dem Powerplay resultierten.

Überzahl nutzt und Tabelle festigt

Die Basler präsentierten sich von Beginn an kampfstark und wussten ihre zahlenmäßigen Vorteile optimal zu nutzen. Während die Konkurrenz aus Visp und Sierre dem Team in den vorangegangenen Wochen noch Probleme bereitete, gelang gegen die Mannschaften am unteren Tabellenende nun klare Dominanz. Nach dem bereits errungenen 4:1-Auswärtssieg beim Schlusslicht Arosa, zeigte der EHC Basel auch gegen Zürich Kontinuität in der Formkurve.

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Drei der sechs Treffer für die Basler wurden im Powerplay erzielt, was die taktische Ausrichtung unter dem Cheftrainer unterstreicht. Diese Effizienz im Special Teams-Bereich war der entscheidende Faktor, um sich gegen einen organisierten Gegner durchzusetzen. Die Konstanz in diesen entscheidenden Momenten hebt das Team von Eric Himelfarb aktuell von den direkten Konkurrenten ab.

Scorerlisten und individuelle Leistungen

Marc Aeschlimann war mit zwei Toren der auffälligste Akteur auf dem Eis für den EHC Basel. Der Verteidiger zeigte sich als gefährliche Offensive und sorgte für wichtige Ausgleichs- und Führungstreffer. Seine Leistung wird noch ergänzt durch den Offensivkünstler Jamie Schaub, der mit drei Torvorlagen maßgeblich zum Aufbau der Angriffe beitrug. Beide Namen stehen für die offensive Stärke der Basler.

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Auch die anderen Angreifer trafen ins Schwarze. Laurin Liniger erhöhte vor der ersten Pause auf 2:1. Daniels Serkins machte es im Mitteldrittel mit dem 4:2 richtig, gefolgt von einem weiteren Treffer von Aeschlimann. Capitän Brett Supinski sorgte in der 49. Minute bei doppelter Überzahl für das 5:2, womit das Spiel seine Dynamik verlor. Der 6:2-Endstand wurde durch Gianluca Barbei peuvesetzt.

Rückblick auf Saisonverlauf

Der Sieg diente auch als Revanche für das erste Saisonduell. Dort unterlag der EHC Basel den GCK Lions knapp mit 3:4 nach Penaltyschießen. Dieses Mal gab es keine Zweifel am Ausgang. Die Zürcher waren mit Fabian Eggenberger in der 9. Minute zwar vorzeitig in Führung gegangen, doch die Basler reagierten schnell. Aeschlimann glich zwei Minuten später aus, Liniger gab den Vorsprung vor der Pause aus.

Kirill Tiutiaev verkürzte zwar auf 3:2, doch dies änderte nichts am Grundverlauf. Die Basler kontrollierten das Geschehen zunehmend und nutzten die Chancen klar. Trainer Eric Himelfarb kann mit dieser Bilanz und der taktischen Ausrichtung im Powerplay zufrieden sein. Die Defensive stand stabil und erlaubte nur minimalen Raum für die Angriffe der GCK Lions.

Ausblick auf das nächste Spiel

Am Sonntag steht der nächste Test an. Der EHC Basel empfängt die achtplatzierten Bellinzona Snakes um 17 Uhr. Mit diesem Gegner wartet erneut ein Team aus der unteren Tabellenhälfte auf die Basler. Die Chance ist günstig, die aktuelle Siegesserie weiter auszudehnen. Die Formkurve ist positiv, und das Selbstvertrauen im Team wächst mit jedem weiteren Sieg.

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Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Spiel im St. Jakobshalle freuen. Der EHC Basel zeigt sich in guter Verfassung und will die Momentum aus den letzten Wochen mitnehmen. Gegen Bellinzona gilt es, die Konzentration hoch zu halten und die taktischen Disziplin beizubehalten. Der Fokus liegt nun auf der sofortigen Wiederholung des Erfolgs gegen die Snakes.