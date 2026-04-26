Ehammer triumphiert in Brescia: Schweizer Dominanz im Zehnkampf

Simon Ehammer gewinnt den Zehnkampf in Brescia mit beeindruckender Leistung. Nino Portmann und Leon Krummenacher zeigen starke Leistungen, Mathilde Rey erkämpft sich im Siebenkampf den dritten Platz.

Der Schweiz er Leichtathlet Simon Ehammer hat seine Freiluft-Saison mit einem beeindruckenden Sieg im Zehnkampf in Brescia , Italien, eröffnet. Ehammer dominierte das Wettbewerbsfeld und sicherte sich den ersten Platz mit einer Gesamtpunktzahl von 8361 Punkten.

Dieser Sieg unterstreicht seine Position als einer der führenden Zehnkämpfer weltweit und ist ein vielversprechendes Zeichen für die kommende Saison, die mit den Olympischen Spielen in Paris ihren Höhepunkt finden wird. Ehammer hatte bereits nach dem ersten Tag eine komfortable Führung aufgebaut und konnte diese im Verlauf der zweiten Tageshälfte souverän ausbauen. Er distanzierte den Zweitplatzierten, José Fernando Ferreira aus Brasilien, um mehr als 300 Punkte, was die Deutlichkeit seines Sieges verdeutlicht.

Auch Julio Angulo aus Kolumbien zeigte eine starke Leistung und erreichte mit 8005 Punkten den dritten Platz, womit drei Athleten die 8000-Punkte-Marke überschritten. Neben Ehammer glänzten auch zwei weitere Schweizer Athleten in Brescia. Nino Portmann zeigte eine herausragende Leistung und verpasste mit 7930 Punkten nur knapp das Siegerpodest. Er belegte den vierten Platz und bewies damit sein großes Potenzial.

Direkt hinter Portmann landete Leon Krummenacher, der in der U23-Kategorie antrat, mit 7838 Punkten auf dem fünften Rang. Diese Ergebnisse zeigen die wachsende Stärke des Schweizer Zehnkampf-Teams und lassen auf weitere Erfolge in der Zukunft hoffen. Die Leistungen von Portmann und Krummenacher sind besonders bemerkenswert, da sie unter Beweis stellen, dass die Schweizer Nachwuchsförderung Früchte trägt und talentierte Athleten hervorbringt. Die Konkurrenz in Brescia war stark besetzt, was die Leistungen der Schweizer Athleten umso wertvoller macht.

Die Wettkämpfe fanden unter idealen Bedingungen statt, was den Athleten ermöglichte, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Auch im Siebenkampf der Frauen gab es für die Schweiz einen Grund zur Freude. Mathilde Rey erkämpfte sich den dritten Platz mit einer Punktzahl von 5876 Punkten. Der Sieg ging an Lovisa Karlsson aus Schweden mit 6190 Punkten, gefolgt von Jessica Barreira aus Portugal mit 6077 Punkten.

Rey zeigte eine konstante Leistung über alle sieben Disziplinen und konnte sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Ihr Erfolg ist ein weiterer Beweis für die Stärke der Schweizer Leichtathletik im Mehrkampfbereich. Die Ergebnisse in Brescia zeigen, dass die Schweizer Athleten in beiden Geschlechtern in der Lage sind, auf internationalem Niveau zu konkurrieren und für Medaillen zu kämpfen. Die kommenden Wettkämpfe werden zeigen, ob Ehammer, Portmann, Krummenacher und Rey ihre Form halten können und weitere Erfolge erzielen werden.

Die Schweizer Leichtathletik-Gemeinschaft blickt optimistisch in die Zukunft und hofft auf weitere glänzende Leistungen





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