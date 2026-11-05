EGMR-Urteil: Schweiz verletzt Streikrechte am Spital La Providence

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechtskriterien urteilt, dass die Schweiz die Versammlungsfreiheit am Spital La Providence verletzt hat. Ein wichtiger Sieg für Gewerkschaften.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) hat festgestellt, dass die Schweiz bei der gerichtlichen Beurteilung eines Arbeitskampfes am Spital La Providence in Neuenburg die Grundrechte von Beschäftigten und Gewerkschaften missachtet hat. Die Strassburger Richter kommen in ihrem Urteil zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die Versammlungsfreiheit der Streikenden nicht hinreichend geschützt wurde. Dabei betonte das Gericht explizit den rechtlichen Schutz von friedlichen Streikposten als wesentlichen Bestandteil des demokratischen Arbeitsrechts in der Schweiz.

Kern des Urteils und Verletzung der Konvention

Der vorliegende Rechtsstreit betrifft die Situation von 17 ehemaligen Angestellten des Spitals La Providence, das mittlerweile zum Swiss Medical Network gehört, sowie vier Gewerkschaftssekretäre. Der EGMR urteilte, dass der Staat gegen Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen habe. Nach Auffassung des Gerichts war für die Streikenden nicht hinreichend vorhersehbar, dass ihr zunächst rechtmäßig geführter Arbeitskampf zu einem bestimmten Zeitpunkt rückwirkend als rechtswidrig eingestuft werden könnte. Durch die Verweigerung des Kündigungsschutzes auf dieser Grundlage hätten die Schweizer Gerichte den Kern des Streikrechts der Mitarbeiter fundamental verletzt.

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Gerichtliche Abwägung und Proportionalität

Einer der zentralen Punkte der Rechtsprechung war die Frage der Verhältnismäßigkeit der ergriffenen Maßnahmen. Schweizer Instanzen hatten argumentiert, dass der Streik nach dem 23. Januar 2013 nicht mehr als letztes Mittel gerechtfertigt gewesen sei. Der EGMR widersprach dieser Einschätzung jedoch klar. Das europäische Gericht hielt fest, dass weder die Schweizer Bundesverfassung noch die bisherige nationale Rechtsprechung eine klare Grundlage für eine solche radikale Wende geboten hätten. Streikende hätten die Möglichkeit haben müssen, ihren Kampf fortzusetzen, ohne dabei ihren rechtlichen Schutz zu verlieren.

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Rolle der Gewerkschaften und Schutz vor Sanktionen

In der Begründung legte das Gericht dar, dass es in erster Linie Aufgabe der Gewerkschaften ist, die Notwendigkeit einer Fortsetzung eines Streiks zu beurteilen. Die nationalen Gerichte dürften zwar weiterhin prüfen, ob ein Streik verhältnismäßig ist, dürfen jedoch nicht pauschal die Legitimität des Kampfes in Frage stellen. Der EGMR gab auch vier Gewerkschaftssekretären Recht, die wegen Hausfriedensbruchs verurteilt worden waren. Ihre gewaltfreien Aktionen seien Teil ihres gewerkschaftlichen Auftrags gewesen und hätten keinen Schaden verursacht. Die verhängten strafrechtlichen Sanktionen wurden als unverhältnismäßig eingestuft.

Reaktionen und gesellschaftliche Bedeutung

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA zitierte den Anwalt der Beschwerdeführer, Christian Dandrès, der erklärte, man sei sehr erleichtert über diesen Entscheid. Die Angestellten, die lediglich ihre Rechte und den Gesamtarbeitsvertrag verteidigt hätten, seien damit rehabilitiert worden. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) begrüßte das Urteil in einer offiziellen Mitteilung als wichtigen Erfolg. Das Urteil habe Bedeutung weit über den Einzelfall hinaus und mache deutlich, dass jeder, der für bessere Arbeitsbedingungen streike, sich auf den Schutz seiner Grundrechte verlassen können müsse. Auch der Uno-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte hatte zuvor Bedenken geäußert, da die Schweiz Gewerkschafter wegen ihrer Beteiligung an Streiks strafrechtlich sanktionierte.