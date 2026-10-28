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Recht Und Justiz

EGMR rügt Schweiz für Verfahrensfehler im Fall Brian Keller

RepublikMagazin#14 in Switzerland
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz verurteilt, weil sie in einem Verfahren gegen den Inhaftierten Brian Keller Informationen verschwiegen hat. Der Gerichtshof ordnete 5000 Euro Entschädigung an und verwies die Hauptfrage der menschenrechtskonformen Behandlung zum weiteren nationalen Verfahren.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) hat in einem Urteil vom 22. Oktober 2024 einen Verfahrensfehler der Schweiz im Fall des Langzeitinsassen Brian Keller festgestellt.

Der Gerichtshof rügte, dass das Bundesgericht unzulässig Informationen von der Justizvollzugsanstalt Pöschwies einholte und der Verteidigung vorenthielt, was eine Verletzung des Rechts auf einen fairen Prozess (Artikel 6 EMRK) darstellt. Der EGMR sprach Keller eine Entschädigung von 5000 Euro zu, ließ jedoch die Frage der Folter oder unmenschlicher Behandlung noch offen - diese muss zuerst auf nationaler Ebene geprüft werden.

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Keller und seine Anwälte betonen die Wichtigkeit der Anerkennung des Unrechts und fordern eine Klärung der Menschenrechtsverletzungen, um weiteren solchen Fällen vorzubeugen.

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