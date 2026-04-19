Das einflussreiche islamkritische Egerkinger Komitee will Gemeinden mehr Einfluss auf Moschee-Neubauten geben und die ausländische Finanzierung islamischer Gotteshäuser verbieten. Anlass sind Pläne für eine neue Moschee in St.Gallen.

Das Egerkinger Komitee , eine der einflussreichsten islamkritischen Organisationen in der Schweiz , plant weitreichende Massnahmen, um den Bau und die Finanzierung von Moschee n stärker zu kontrollieren. Im Fokus stehen dabei die Stärkung der Kompetenzen auf kommunaler Ebene und ein gänzliches Verbot der ausländischen Finanzierung islamischer Gebetsstätten. Auslöser dieser erneuten Offensive des Komitees ist die jüngste Debatte um die Pläne für einen Moschee -Neubau in St.Gallen . Die islamische Gemeinde «El-Hidaje» in St.Gallen verfolgt das ambitionierte Ziel, in der Stadt einen repräsentativen Neubau zu errichten. Dieses Vorhaben, das sich noch in einer frühen Planungsphase befindet, hat umgehend politische Wellen geschlagen und die Aufmerksamkeit des Egerkinger Komitee s auf sich gezogen.

Die Organisation, die bereits in der Vergangenheit mit erfolgreichen Initiativen wie dem Minarettverbot und dem Verhüllungsverbot auf sich aufmerksam gemacht hat, setzt nun auf eine Doppelstrategie, um ihre Ziele zu erreichen. Sie strebt eine stärkere Einbindung der Gemeinden in Genehmigungsverfahren für Moschee-Projekte an. Hierzu schlägt das Komitee vor, Gemeinderäten oder kommunalen Parlamenten ein Vetorecht einzuräumen, wodurch lokale Widerstände effektiver umgesetzt werden könnten. Darüber hinaus sollen Bauherren verpflichtet werden, ihre Finanzierungsquellen offenzulegen, um mehr Transparenz zu schaffen. Eine weitere Kernforderung des Egerkinger Komitees ist die vollständige Unterbindung ausländischer Geldflüsse in Moschee-Projekte. Ein solches Verbot existiert bereits in Österreich seit dem Jahr 2015. In der Schweiz war ein ähnlicher Vorstoss im Jahr 2017 am Ständerat gescheitert.

Mit Thomas Knutti, einem Berner Nationalrat und Vorstandsmitglied des Egerkinger Komitees, verfügt die Organisation über eine direkte Verbindung ins Bundeshaus, was ihre Bemühungen zur Umsetzung dieser Forderungen unterstützen könnte. Die Debatte um ausländische Finanzierung von Moscheen ist nicht neu. Historische Beispiele wie die Genfer Moschee Petit-Saconnex, die seinerzeit von Saudi-Arabien finanziert wurde, verdeutlichen die potenziellen Einflussmöglichkeiten fremder Staaten auf islamische Institutionen in der Schweiz. In der Vergangenheit gab es auch Fälle, in denen islamistische Tendenzen mit ausländischen Geldflüssen in Verbindung gebracht wurden, auch wenn diese Verdachtsmomente nicht immer nachgewiesen werden konnten.

Die Verantwortlichen der St.Galler «El-Hidaje»-Gemeinde betonen hingegen die primär lokale Finanzierung ihres Projekts, ergänzt durch Online-Spenden, und versichern, dass keine Gelder aus arabischen oder anderen staatlichen Quellen fliessen. Sie legen grossen Wert auf Transparenz in dieser Angelegenheit. Angesichts der Tatsache, dass ein Baugesuch für die geplante Moschee in St.Gallen noch aussteht und viele Details unklar sind, formiert sich bereits politischer Widerstand, insbesondere seitens der SVP. Die Debatte um Moschee-Neubauten und deren Finanzierung dürfte in der Schweiz auch in Zukunft kontrovers bleiben und das Egerkinger Komitee wird voraussichtlich weiterhin eine wichtige Rolle in dieser Auseinandersetzung spielen.

Die Forderungen des Egerkinger Komitees zielen darauf ab, die Einflussmöglichkeiten auf den Bau und die Finanzierung von Moscheen in der Schweiz zu verschärfen. Angesichts der Tatsache, dass Moschee-Projekte immer wieder zu gesellschaftlichen Diskussionen führen, will die Organisation auf zwei Ebenen ansetzen: Sie fordert eine Stärkung der Kompetenzen auf kommunaler Ebene, um lokalen Widerstand besser zu ermöglichen, und strebt ein umfassendes Verbot der ausländischen Finanzierung islamischer Gotteshäuser an. Die jüngsten Pläne der albanisch-islamischen Gemeinschaft «El-Hidaje» für einen repräsentativen Moschee-Neubau in St.Gallen dienen als unmittelbarer Anlass für die erneute Offensive des Komitees. Dieses Vorhaben hat umgehend eine Reaktion der St.Galler SVP hervorgerufen und ruft nun die bedeutendste islamkritische Organisation der Schweiz auf den Plan.

Das Egerkinger Komitee ist bekannt für seine erfolgreichen Initiativen in der Vergangenheit, darunter die Annahme der Minarettinitiative im Jahr 2009 und des Verhüllungsverbots im Jahr 2021. In jüngerer Zeit hat sich der Verein unter anderem kritisch zu Muslimgräbern in Weinfelden geäussert und ein Kopftuchverbot an Schulen gefordert. Nun hat sich Anian Liebrand, Geschäftsführer des Egerkinger Komitees, zu den aktuellen Moschee-Projekten geäussert. Liebrand, der auch EDU-Politiker und ehemaliger Präsident der Schweizer JSVP ist, argumentiert, dass die Schweiz weder Minarette noch grosse, sichtbare Moscheen benötige. Er betont, dass der Widerstand gegen solche Projekte lokal stattfinden müsse und die Gemeinden daher mehr Mitspracherecht erhalten sollten. Denkbar sei eine Art Vetorecht für Gemeinderäte oder kommunale Parlamente.

Weiterhin bringt Liebrand Meldepflichten ins Spiel, die Bauherren von Moscheen verpflichten würden, ihre Finanzierung offenzulegen. Diese Massnahmen sollen dazu dienen, die Transparenz zu erhöhen und potenzielle Einflussnahme von aussen zu unterbinden. Das Egerkinger Komitee plant zudem, einen zweiten Anlauf zu nehmen, um die ausländische Finanzierung von Moscheen gänzlich zu verbieten. Ein solches Verbot ist in Österreich seit 2015 in Kraft. In der Schweiz war ein ähnlicher Vorstoss im Jahr 2017 am Ständerat gescheitert. Die Organisation verfügt mit dem Berner Nationalrat Thomas Knutti, der im Vorstand des Egerkinger Komitees sitzt, über einen direkten Draht ins Bundeshaus, was ihre Bestrebungen unterstützen könnte, solche Gesetzgebungen auf nationaler Ebene voranzutreiben.

Die Thematik der ausländischen Finanzierung von Moscheen ist in der Schweiz immer wieder Gegenstand von Diskussionen. So wurde beispielsweise die Genfer Moschee Petit-Saconnex, erbaut im Jahr 1978, von Saudi-Arabien finanziert und kostete damals 13 Millionen Franken. Das Land nahm auch Einfluss auf die Moscheeleitung, indem der Präsident der islamischen Weltliga, ein religiös-politisches Instrument Saudi-Arabiens, die Moscheeleitung im Jahr 2016 wegen islamistischer Tendenzen rügte. In anderen Fällen konnte der Verdacht auf ausländische Geldflüsse nicht nachgewiesen werden, wie im Fall der Winterthurer An-Nur-Moschee, in der während der Zeit des IS islamistische Extremisten rekrutiert worden sein sollen.

Mehas Alija, Imam der St.Galler «El-Hidaje»-Gemeinde, hat im Gespräch mit dieser Zeitung bekräftigt, dass das Projekt hauptsächlich durch lokale Spenden aus der Gemeinde finanziert wird und ergänzend eine Online-Kampagne für Interessierte läuft. Er versicherte, dass es keine Finanzierung aus arabischen oder anderen staatlichen Quellen gebe und Transparenz in diesem Punkt besonders wichtig sei. Die Pläne für die neue Moschee in St.Gallen stellen das ambitionierteste Ostschweizer Neubauprojekt in diesem Bereich dar. Nach Bekanntwerden der Pläne hat Mehas Alija extra seine Ferien abgebrochen, um im Interview über Kultur, Religion, Extremismus, Integration, Ärgernisse und Hoffnungen zu sprechen. Die SVP stellt die Pläne bereits jetzt in Frage, und es bleibt abzuwarten, wie sich die politische und gesellschaftliche Debatte um dieses und ähnliche Projekte in der Schweiz weiterentwickeln wird.

Das Egerkinger Komitee, als eine der führenden islamkritischen Organisationen in der Schweiz, hat seine Bemühungen intensiviert, den Bau und die Finanzierung von Moscheen stärker zu kontrollieren. Im Zentrum seiner jüngsten Forderungen stehen zwei Hauptanliegen: Erstens soll den Gemeinden mehr Einfluss auf die Genehmigung von Moschee-Neubauten eingeräumt werden, und zweitens soll die ausländische Finanzierung islamischer Gotteshäuser gänzlich verboten werden. Die aktuelle Debatte um die Pläne der islamischen Gemeinde «El-Hidaje» in St.Gallen für einen repräsentativen Moschee-Neubau dient als unmittelbarer Anlass für diese Offensive. Dieses Vorhaben hat bereits vor der Einreichung eines Baugesuchs politische Wellen ausgelöst und die Aufmerksamkeit der St.Galler SVP sowie des Egerkinger Komitees auf sich gezogen.

Die Organisation, die bereits in der Vergangenheit mit bedeutenden Erfolgen wie der Annahme der Minarettinitiative (2009) und des Verhüllungsverbots (2021) auf sich aufmerksam gemacht hat, verfolgt nun eine Strategie, die auf zwei Ebenen ansetzt. Einerseits fordert sie eine Aufwertung der kommunalen Kompetenzen in Bezug auf Moschee-Projekte. Anian Liebrand, Geschäftsführer des Egerkinger Komitees und EDU-Politiker, schlägt vor, dass Gemeinderäte oder kommunale Parlamente ein Vetorecht erhalten sollen, um lokalen Widerstand effektiver zu ermöglichen. Des Weiteren sollen Bauherren verpflichtet werden, ihre Finanzierungsquellen offenzulegen, um mehr Transparenz zu gewährleisten. Auf der anderen Seite will das Egerkinger Komitee einen zweiten Versuch starten, die ausländische Finanzierung von Moscheen komplett zu unterbinden. Ein ähnliches Verbot existiert in Österreich seit 2015. In der Schweiz war ein entsprechender Vorstoss im Jahr 2017 am Ständerat gescheitert.

Die Organisation verfügt jedoch mit dem Berner Nationalrat Thomas Knutti, einem Vorstandsmitglied, über eine direkte Verbindung ins Bundeshaus, was die politischen Bemühungen des Komitees zur Gesetzgebung unterstützen könnte. Die Frage der ausländischen Finanzierung von Moscheen ist in der Schweiz ein wiederkehrendes Thema. Beispiele wie die Moschee Petit-Saconnex in Genf, die 1978 von Saudi-Arabien finanziert wurde, verdeutlichen das Potenzial für Einflussnahme durch ausländische Staaten. So wurde im Jahr 2016 die Moscheeleitung wegen islamistischer Tendenzen von einem Vertreter Saudi-Arabiens gerügt. Auch wenn nicht alle Verdachtsfälle auf ausländische Geldflüsse nachgewiesen werden konnten, wie im Fall der Winterthurer An-Nur-Moschee, in der islamistische Extremisten rekrutiert worden sein sollen, bleibt das Thema sensibel.

Die Verantwortlichen der St.Galler «El-Hidaje»-Gemeinde betonen, dass ihr Projekt primär durch lokale Spenden aus der Gemeinde finanziert werde und eine Online-Kampagne zur Unterstützung laufe. Sie versichern, dass keine Gelder aus arabischen oder anderen staatlichen Quellen fliessen und legen grossen Wert auf Transparenz in dieser Angelegenheit. Das geplante Moschee-Neubauprojekt in St.Gallen ist das bisher ambitionierteste Ostschweizer Neubauprojekt in diesem Bereich. Nach Bekanntwerden der Pläne hat der Imam der Gemeinde, Mehas Alija, extra seine Ferien abgebrochen, um im Interview mit dieser Zeitung über verschiedene Aspekte wie Kultur, Religion, Extremismus, Integration, aber auch über Ärgernisse und Hoffnungen zu sprechen. Bereits jetzt äussert die SVP Bedenken gegenüber den Plänen, und die gesellschaftliche und politische Debatte um Moschee-Projekte in der Schweiz dürfte durch die erneuten Forderungen des Egerkinger Komitees weiter angeheizt werden.





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