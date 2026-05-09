Effizientere Bauprozesse für die Luzerner Landwirtschaft gefordert

Die Partei Die Mitte Luzern fordert eine praxisnahe Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes, um die bürokratischen Hürden für landwirtschaftliche Bauvorhaben abzubauen.

In der aktuellen politischen Debatte im Kanton Luzern rückt ein zentrales Problem der ländlichen Entwicklung in den Fokus: die bürokratischen Hürden bei Bauvorhaben in der Landwirtschaft szone.

Die Kantonalpartei Die Mitte hat sich zum Ziel gesetzt, die Situation für die lokalen Landwirte grundlegend zu verbessern. Auslöser für diese Initiative ist die Erkenntnis, dass die Revision des Raumplanungsgesetzes, bekannt als RPG II, zwar theoretisch einen größeren Spielraum für die landwirtschaftliche Nutzung und Bebauung eröffnet hat, dieser Spielraum in der praktischen Anwendung durch die Behörden jedoch kaum ausgeschöpft werde. Die Diskrepanz zwischen dem gesetzlichen Anspruch und der administrativen Realität führt zu erheblichen Frustrationen innerhalb der bäuerlichen Gemeinschaft.





Ein wichtiges Signal für die Dringlichkeit dieser Thematik war eine umfassende Veranstaltung im Frühjahr 2026, an der über 150 betroffene Landwirte sowie Vertreter der Dienststelle Raum und Wirtschaft teilnahmen. Die dort geäußerten Meinungen waren nahezu einstimmig: Die Verfahren zur Erlangung von Baubewilligungen seien oft langwierig, unnötig komplex und durch wiederholte Sistierungen geprägt. Viele Betriebe erleben die aktuelle Prüfungspraxis als unverhältnismäßig, da selbst geringfügige Unklarheiten in den Unterlagen dazu führen können, dass Projekte über Monate hinweg blockiert werden.

Für die Landwirte bedeutet dies nicht nur einen Zeitverlust, sondern oft auch einen finanziellen Nachteil, da notwendige Modernisierungen oder Erweiterungen der Betriebe verzögert werden, was die Wettbewerbsfähigkeit im modernen Agrarmarkt gefährdet.



Die politische Dynamik hinter diesen Forderungen wurde maßgeblich durch einen Vorstoß von Christian Galliker, einem Kantonsrat der Mitte, initiiert. Sein Ziel war es, die konsequente Umsetzung des Vorrangs der Landwirtschaft innerhalb der entsprechenden Zonen sicherzustellen.

Durch diesen gezielten Vorstoß gelang es, das Thema auf die Agenda des Kantonsrates zu setzen und einen entsprechenden Handlungsdruck auf die Exekutive auszuüben. In einer ersten Reaktion setzte Regierungsrat Fabian Peter eine spezialisierte Taskforce ein, die Experten aus den Bereichen Raumplanung, Landwirtschaft und Umwelt vereint. Während Die Mitte diesen Schritt als positiven Anfang begrüßt, betont die Partei gleichzeitig, dass eine Taskforce allein nicht ausreiche.

Es bedürfe nun konkreter, sichtbarer Verbesserungen im Vollzug, damit die landwirtschaftliche Kammer der Mitte spüren kann, dass die politischen Signale tatsächlich in administrative Änderungen übersetzt werden.



Ein Kernpunkt der Kritik richtet sich gegen die aktuelle Rolle der Verwaltung. Aus Sicht der Partei Die Mitte muss ein grundlegender Perspektivenwechsel stattfinden. Die Verwaltung sollte nicht als eine Hürde wahrgenommen werden, die den Entwicklungsprozess von landwirtschaftlichen Betrieben erschwert, sondern vielmehr als eine Partnerin agieren.

Es wird gefordert, dass Baugesuche nicht automatisch zu umfassenden und oft überzogenen Betriebsprüfungen führen. Vielmehr sollte eine Lösungsorientierung in den Vordergrund rücken, bei der Verhältnismäßigkeit und Praxisnähe die leitenden Prinzipien sind. Die Landwirtschaft verlangt hierbei keine Sonderbehandlung, sondern eine faire und effiziente Behandlung ihrer Anliegen, die den Realitäten des landwirtschaftlichen Alltags gerecht wird.



Zusätzlich gibt es große Bedenken hinsichtlich der geplanten Gestaltungsvorgaben für Bauten außerhalb der Bauzone.

Zwar wird die Bedeutung des Schutzes des Landschaftsbildes anerkannt und geschätzt, doch darf dieser Schutz nicht dazu führen, dass funktionales und wirtschaftlich tragbares Bauen unmöglich gemacht wird. Eine Überregulierung in diesem Bereich führt zwangsläufig zu höheren Projektkosten und blockiert die notwendige Weiterentwicklung der Betriebe. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat Kantonsrätin Hella Schnider einen dringlichen Vorstoß eingereicht, der eine Sistierung der aktuellen Vorgaben und eine grundlegende Überarbeitung fordert. Die Taskforce darf daher kein Selbstzweck sein, sondern muss messbare Ergebnisse liefern.

Der Erfolg wird daran gemessen werden, ob Baugesuche künftig schneller und pragmatischer beurteilt werden. Die Mitte Luzern erwartet nun, dass die Zusagen der Regierung nicht nur auf dem Papier existieren, sondern bei jedem einzelnen Baugesuch auf den Ämtern spürbar werden





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