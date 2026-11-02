Edelweiss Air erhält fünften Airbus A350 für Langstreckenflotte

Edelweiss Air nimmt den fünften Airbus A350-900 in ihre Flotte auf. Das Flugzeug HB-IHD erreicht Zürich am 6. November für Umbau und Einsatz.

Die Schweizer Fluggesellschaft Edelweiss Air hat ihren Flugzeugbestand um ein weiteres modernes Langstreckenflug zeug erweitert. Am Freitag, dem 30. Oktober, übernahm das Unternehmen den fünften Airbus A350 -900. Das spezifische Flugzeug trägt das Kennzeichen HB-IHD und markiert einen wichtigen Schritt in der Modernisierung der Flotte des Unternehmens.

Fünfter A350-900 im Betrieb der Fluggesellschaft

Edelweiss Air plant insgesamt den Erwerb von sechs Airbus A350-900 Modellen für ihren Langstreckenbetrieb. Bisher sind vier dieser Jets bereits aktiv im Einsatz. Zu den bereits fliegenden Exemplaren gehören die Flugzeuge mit den Kennzeichen HB-IHA, HB-IHB, HB-IHC und HB-IHF. Mit dem heutigen Empfang der HB-IHD wächst die aktive Flotte auf fünf Maschinen dieser Baureihe an, was die Kapazitäten des Unternehmens signifikant stärkt.

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Die HB-IHD ist ein Airbus A350 mit der Seriennummer 226. Vor seiner Übernahme durch Edelweiss Air flog dieses spezifische Flugzeug noch für Thai Airways mit dem Kennzeichen HS-THQ. Zurzeit trägt es noch das Design der Star Alliance. Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein gebrauchtes Exemplar aus der Flotte eines Partnerunternehmens handelt, das jetzt in den Bestand der Schweizer Tochtergesellschaft übergeht.

Transportweg nach Zürich und Lackierungsprozess

Die operative Umsetzung der Übernahme erfordert einen speziellen Transportweg. Das Flugzeug macht sich in dieser Woche auf den Weg nach Zürich. Laut offiziellen Angaben von Edelweiss Air ist die geplante Ankunft in der Heimatbasis für Freitagmorgen, den 6. November. Dieser Termin ist fest eingeplant und Teil der logistischen Abfolge zur Inbetriebnahme.

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Bei der Ankunft in Zürich wird das Flugzeug jedoch noch nicht in den charakteristischen Edelweiss-Lackierungen erscheinen. Es landet im aktuellen Design, das noch nicht der Eigenmarke entspricht. Die Anpassung der Lackierung im offiziellen Edelweiss-Design ist für einen späteren Zeitpunkt im Verlauf des Novembers vorgesehen. Ein Manager bestätigte diesen zeitlichen Rahmen für den visuellen Umbau der Maschine.

Historischer Abschied von der Airbus A340 Flotte

Parallel zur Einführung der neuen Langstreckenflotte vollzieht sich ein bedeutender Wandel in der Geschichte der Gesellschaft. Es wird gleichzeitig Abschied von einer früheren Generation von Flugzeugen genommen. Der letzte Airbus A340-600 von Lufthansa, der das Kennzeichen D-AIHZ trug, hat die Basis in Düsseldorf und damit Deutschland verlassen. Dieser Schritt markiert das Ende einer Ära für diese spezifische Flugzeugkategorie in der Flotte.

Der Ausmusterungsprozess wurde mit einer Zeremonie begleitet. Zum Abschied erhielt das Flugzeug D-AIHZ einen Wassersalut. Dieses仪式感 unterstreicht die Bedeutung des Übergangs von der alten zur neuen Flottengeneration. Der Airbus A340-600 war ein标志性 Flugzeug für viele Passagiere, dessen Ausmusterung den technologischen Fortschritt in der Luftfahrt unterstreicht.

Auswirkungen auf den zukünftigen Flugbetrieb

Die Integration des fünften A350-900 verändert die operative Landschaft der Gesellschaft nachhaltig. Mit dieser weiteren Maschine können Langstreckenstrecken effektiver bedient werden. Die A350-Reihe ist bekannt für ihre Effizienz und den Komfort, was den Kundenservice der Gesellschaft weiter verbessern soll. Die vollständige Indienststellung der sechs geplanten A350-900 wird die strategische Ausrichtung der Gesellschaft als modernes Langstreckenunternehmen festigen.

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Es bleibt abzuwarten, wie sich die weiteren Flugzeugbewertungen und Zertifizierungen in der Branche entwickeln. Während Edelweiss Air ihre Flotte vorantreibt, verschiebt beispielsweise Air New Zealand den Start ihrer Schlafkojen für die Economy Class erneut. Die Zertifizierung durch Behörden verzögert sich auch hier, da nicht alle regulatorischen Hürden umgehend genommen werden konnten. Dies zeigt, dass regulatorische Prozesse in der Luftfahrt oft komplex und zeitintensiv sind, unabhängig vom Flugzeugtyp oder der Dienstleistung.