Edelmetallmarkt in der Schweiz: Goldvreneli und physische Barren dominieren

Eine Analyse aktueller Investmenttrends bei Gold und Silber mit Fokus auf Schweizer Anleger, die Präferenz für Goldvreneli und die strategische Wahl zwischen Barren und Münzen.

In einer Zeit globaler wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Spannungen gewinnen Edelmetalle als sichere Häfen wieder massiv an Bedeutung. Aktuelle Analysen der renommierten Edelmetallhändler Degussa und Philoro zeigen ein klares Bild des Anlegerverhaltens in der Schweiz.

Während Papiergeld durch die anhaltende Inflation und eine hohe Staatsverschuldung weltweit an Wert verliert, suchen Investoren verstärkt nach physischen Werten, um ihr Vermögen langfristig zu schützen. Dabei zeigt sich eine interessante Dynamik zwischen Gold und Silber, wobei beide Metalle von der allgemeinen Verunsicherung der Märkte profitieren. Ein besonderes Phänomen auf dem Schweizer Markt ist die anhaltende Dominanz des 20-Franken-Goldvreneli. Sowohl bei Philoro als auch bei Degussa belegt diese traditionelle Schweizer Goldmünze den ersten Platz in der Beliebtheitsskala.

Sie wird konsequent gegenüber international bekannten Alternativen wie dem südafrikanischen Krügerrand, dem österreichischen Philharmoniker oder dem kanadischen Maple Leaf bevorzugt. Das Goldvreneli gilt als zeitloser Klassiker und genießt bei hiesigen Anlegern ein extrem hohes Vertrauen, was seine Sonderstellung in der Rangfolge der meistverkauften Goldmünzen erklärt. Betrachtet man die Verteilung zwischen Gold und Silber, so lassen sich unterschiedliche Trends beobachten. Während Gold traditionell den Löwenanteil der Investitionen ausmacht, gab es im ersten Quartal eine bemerkenswerte Verschiebung.

Philoro berichtet, dass in diesem Zeitraum Silberprodukte mehr als die Hälfte des Verkaufsumsatzes generierten. Dies wird vor allem auf die hohe Nachfrage bei gleichzeitig knapper Verfügbarkeit von Silber zurückgeführt. Dennoch wird dieser Trend als Ausnahme gewertet, da Gold langfristig wieder einen spürbaren Aufwärtstrend verzeichnet. Besonders Kleinanleger finden im Silbermarkt einen attraktiven Einstieg, da Ein-Unzen-Münzen oft für deutlich unter 100 Franken erhältlich sind und somit eine erschwingliche Möglichkeit bieten, physische Werte aufzubauen.

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Wahl der Produktform. Es zeichnet sich ab, dass Anleger derzeit einen langfristigen Fokus verfolgen, was sich in einer steigenden Nachfrage nach großen Barren niederschlägt. Während Münzen oft für kurzfristige Flexibilität genutzt werden, bevorzugen erfahrene und institutionelle Investoren schwere Stückelungen von 250, 500 oder gar 1000 Gramm. Ein Kilogramm-Barren, dessen Wert aktuell bei rund 116.000 Franken liegt, ermöglicht einen effizienten Aufbau großer Bestände.

Im Gegensatz dazu setzen private Kleinanleger verstärkt auf kleine Barren zwischen 0,5 und 100 Gramm, wobei Ein-Gramm-Goldbarren zu einem besonderen Highlight geworden sind. Degussa berichtet in diesem Zusammenhang, dass Goldbarren etwa 80 Prozent ihrer Goldverkäufe ausmachen, während Investmentmünzen nur etwa 20 Prozent beitragen. Eine innovative Lösung für das Problem der Liquidität sind die sogenannten Kombi-Barren in 20 oder 50 Gramm. Diese sind in kleine Ein-Gramm-Plättchen unterteilt, die bei Bedarf einfach abgetrennt werden können.

Diese Teilbarkeit bietet den Anlegern die gewünschte Flexibilität, ohne auf die Vorteile eines Barrens verzichten zu müssen. Auch im Silbermarkt sind diese kombinierten Produkte aufgrund ihrer praktischen Handhabung sehr gefragt. Neben dem direkten Erwerb physischer Metalle gibt es für Investoren weitere Wege, am Markt teilzunehmen. Aktien von Minengesellschaften stellen hierbei eine gängige Alternative dar.

Diese korrelieren zwar oft mit den Edelmetallpreisen, unterliegen jedoch zusätzlichen Faktoren. Das Management der Unternehmen, die spezifischen Kennzahlen sowie die operative Entwicklung spielen eine zentrale Rolle für den Kursverlauf. Somit bietet die Kombination aus physischen Beständen und strategischen Aktieninvestitionen eine diversifizierte Strategie, um von der Wertentwicklung der Edelmetalle zu profitieren





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