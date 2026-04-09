Edelmetallhändler im Bezirk Zofingen wegen Verstößen gegen Quittungspflicht gebüsst

Ein Edelmetallhändler im Bezirk Zofingen wurde für Verstöße gegen die Quittungspflicht bei Kaufveranstaltungen gebüsst. Die Staatsanwaltschaft verurteilte den Händler wegen unvollständiger oder fehlender Quittungen.

Ein Edelmetallhändler im Bezirk Zofingen wurde für Verstöße gegen Vorschriften bei einer Kaufveranstaltung gebüsst. Der Händler stellte Kundinnen unvollständige oder gar keine Quittungen aus, was zu einer Verurteilung führte. Seit dem 1. Januar 2024 sind alle, die gewerbsmässig Altedelmetall ankaufen, verpflichtet, sich beim Zentralamt der Edelmetallkontrolle zu registrieren. Trotzdem gibt es Kritik von renommierten Goldhändlern, die das Gesetz als anfällig für unseriöse Praktiken kritisieren.

Die Kantonspolizei Aargau richtet ihren Fokus auf solche Veranstaltungen, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei, erklärte.\Der Vorfall ereignete sich im Januar, als der Händler eine Edelmetall-Kaufveranstaltung in einem Einkaufszentrum im Bezirk Zofingen organisierte. Obwohl er die erforderliche Bewilligung besass, hielt er sich bei der Abwicklung der Geschäfte nicht an die Vorschriften. Laut Staatsanwaltschaft stellte der Mann mehrere Quittungen unvollständig aus. Bei einer Kundin fehlten Angaben wie Datum, Beschreibung, Gewicht und Kaufpreis. Eine weitere Kundin erhielt eine Quittung ohne Unterschrift, und eine dritte Kundin erhielt überhaupt keine Quittung. Diese Versäumnisse führten zu einer unzureichenden Dokumentation von Einnahmen und Ausgaben, was gegen das Edelmetallkontrollgesetz verstieß. Das Gesetz verlangt eine lückenlose Dokumentation solcher Geschäfte, um Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten. Die Staatsanwaltschaft wertete dies als Verstoß gegen die Sorgfalts- und Dokumentationspflicht sowie als ordnungswidrige Führung der Geschäftsbücher.\In einem rechtskräftigen Strafbefehl wurde der Händler zu einer Busse von 500 Franken verurteilt, zuzüglich 500 Franken Strafbefehlsgebühren. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen im Goldgeschäft, wo nicht nur seriöse Unternehmen tätig sind. Die Registrierungspflicht soll zwar für mehr Sicherheit sorgen, doch Kritiker sehen Schlupflöcher, die unseriösen Händlern weiterhin Spielraum lassen. Die Beispiele von misslungenen Diebstählen und Betrugsfällen im Aargau zeigen, dass kriminelle Energie unterschiedlichste Wege findet, um finanzielle Vorteile zu erlangen. Die Migros wurde beispielsweise durch Betrug mit Bananen geschädigt, was die Kreativität der Betrüger unterstreicht. Diese Vorfälle verdeutlichen die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit und strenger Kontrollen, um Verbraucher zu schützen und die Integrität des Handels zu gewährleisten. Der Fall des Edelmetallhändlers unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und die Notwendigkeit einer lückenlosen Dokumentation im Edelmetallhandel





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