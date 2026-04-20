Eddie Murphy mit dem AFI Life Achievement Award geehrt

Das American Film Institute zeichnet den Hollywood-Star Eddie Murphy für sein Lebenswerk aus. Bei einer feierlichen Gala in Los Angeles würdigten zahlreiche Stars wie Mike Myers und Spike Lee die komödiantische Legende.

Der legendäre US-Schauspieler und Komiker Eddie Murphy wurde im ehrwürdigen Dolby Theatre in Los Angeles mit der höchsten Auszeichnung des American Film Institute (AFI) geehrt. Der AFI Life Achievement Award würdigt das beeindruckende Lebenswerk des 65-jährigen Stars, der die Unterhaltung sbranche über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt hat.

Die feierliche Zeremonie war ein emotionales Highlight für Hollywood, bei dem zahlreiche Weggefährten und Größen der Filmindustrie zusammenkamen, um den Ausnahmekünstler zu feiern. Unter den anwesenden Gästen befanden sich unter anderem Martin Lawrence, Dave Chappelle, Chris Rock und Arsenio Hall, die ihre tiefe Verbundenheit zu Murphy zum Ausdruck brachten. Regisseur Spike Lee, der die prestigeträchtige Trophäe persönlich an Murphy überreichte, würdigte den Preisträger in einer bewegenden Ansprache. Er betonte dabei, dass Murphy es durch seine einzigartige Gabe stets geschafft habe, die Menschen zum Lachen zu bringen und dem ganzen Land ein besseres Lebensgefühl zu vermitteln. Besonders hervorgehoben wurde dabei, dass Murphy trotz seines massiven Erfolgs und des stetigen Ruhms über all die Jahre hinweg stets authentisch und sich selbst treu geblieben ist, was ihn zu einer der am meisten respektierten Figuren im Showgeschäft macht. Einer der humorvollen Höhepunkte des Abends war der Auftritt von Mike Myers, dem Star aus Austin Powers. Zur allgemeinen Begeisterung des Publikums erschien Myers in seinem legendären Shrek-Kostüm auf der Bühne, um seinem Kollegen die Ehre zu erweisen. Die Rolle des grünen Ogers Shrek, dem Murphy im englischsprachigen Original seine markante Stimme verlieh, gehört zweifellos zu den ikonischsten Rollen seiner beeindruckenden Karriere. Komiker Chris Rock unterstrich in seiner Laudatio die enorme Bedeutung Murphys für die Comedy-Landschaft und stellte fest, dass die heutige Generation ohne seine wegweisende Arbeit in dieser Form gar nicht existieren würde. Murphy selbst zeigte sich sichtlich gerührt von der Fülle an Anerkennung und Zuneigung, die ihm von seinen Kollegen entgegengebracht wurde. In seiner Dankesrede betonte er, wie besonders es für ihn sei, seine gesamte Familie, seine Kinder und seine Ehefrau an diesem Abend an seiner Seite zu wissen. Er beschrieb den Moment als emotional überwältigend und scherzte, dass er nach der Veranstaltung hinter die Bühne gehen würde, um seine Tränen der Rührung freien Lauf zu lassen. Der Aufstieg von Eddie Murphy begann bereits in jungen Jahren als Stand-up-Sensation, bevor er als festes Ensemblemitglied der legendären Comedyshow Saturday Night Live nationale Bekanntheit erlangte. Von dort aus startete er eine beispiellose Filmkarriere, die Kinohits wie Beverly Hills Cop, Der Prinz aus Zamunda und Der verrückte Professor hervorbrachte. Sein komödiantisches Timing und seine schauspielerische Vielseitigkeit machten ihn zu einem der weltweit gefragtesten Stars. Die Gala im Dolby Theatre, bei der auch Prominente wie Kevin Hart, Eva Longoria und die Oscar-Preisträgerin Da’Vine Joy Randolph auftraten, bot einen umfassenden Rückblick auf sein künstlerisches Schaffen. Fans weltweit können sich darauf freuen, diesen besonderen Abend bald selbst zu erleben: Die Aufzeichnung der Gala wird Ende Mai als exklusive Sondersendung auf Netflix veröffentlicht. Mit dieser Auszeichnung reiht sich Eddie Murphy in eine exklusive Gruppe von Filmschaffenden ein, die die Geschichte des US-amerikanischen Kinos nachhaltig beeinflusst haben und deren Einfluss noch über viele Generationen hinweg spürbar bleiben wird. Seine Fähigkeit, gesellschaftliche Themen mit Humor zu verbinden, bleibt ein Markenzeichen, das ihn in den Annalen der Filmgeschichte unsterblich macht





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