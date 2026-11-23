Ed Yardeni senkt die S&P-500-Zielwertprognose auf 7500 Punkte. Trotz Bärenmarktwarnungen sehen Analysten Kaufchancen bei steigender VIX-Volatilität.

Ed Yardeni, Präsident und leitender Anlagestratege von Yardeni Research, hat seine Prognose für den S&P-500 -Index erneut nach unten korrigiert. Der Wall-Street-Experte erwartet nun, dass der breite US-Aktienmarkt das Jahr 2026 bei 7500 Punkten beendet. Diese Revision erfolgt vor dem Hintergrund eines massiven Ausverkaufs, der den Leitindex in eine technische Korrektur getrieben hat. Der neue Zielwert liegt deutlich unter dem im September prognostizierten und bereits vorher gesenkten Kursziel von 7900 Punkten.

Kurszielrevision und Halbleiter-Schock

Obwohl der neue Ausblick eine Abwärtskorrektur darstellt, entspricht ein Stand von 7500 Punkten für US-Aktien immer noch einer Erholung von mehr als acht Prozent gegenüber dem Wert vom vergangenen Freitag. Diese Einschätzung fällt in eine Zeit, in der der Index gerade seine schlechteste Woche seit März 2020 verzeichnete. Ed Yardeni hob in seiner Analyse speziell die Belastung für Halbleiteraktien hervor. Auslöser hierfür sind verschärfte US-Exportbeschränkungen, die als Reaktion auf Vorwürfe erlassen wurden, wonach illegale Weiterleitungen von Technologie stattfindeten. Yardeni warnte, dass diese strengeren Exportkontrollen die Nachfrage nach Computerchips verringern und deren Preise drücken könnten.

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Der Stratege argumentiert, dass ein Rückgang der Bewertungskennzahlen in der Halbleiterbranche schnell zu einer Verlangsamung des Gewinnwachstums führen könnte. In extremen Szenarien wäre sogar ein tatsächlicher Gewinnrückgang der Unternehmen möglich. Trotz dieser negativen Fundamentaldaten für den Technologiesektor geht Ed Yardeni nicht von einem Abstieg in einen Bärenmarkt aus. Die Begründung lautet, dass aktuell kein drohender wirtschaftlicher Abschwung in der Vereinigten Staaten sichtbar ist. Vielmehr sieht er durch die aktuelle Marktkorrektur, die aus einem ursprünglich erwarteten Rücksetzer hervorgegangen ist, eine signifikante Kaufgelegenheit.

Goldman Sachs sieht taktische Einstiegsmöglichkeit

Während Ed Yardeni vorsichtiger agiert, zeigt eine andere Wall-Street-Perspektive optimistische Tendenzen. Ein Analyst der Bank Goldman Sachs geht davon aus, dass der S&P-500-Index das Jahr 2027 zwischen 8500 und 9000 Punkten beenden wird. Dies entspricht einem Anstieg von bis zu etwa dreißig Prozent gegenüber dem aktuellen Marktniveau und gehört zu den optimistischsten Kurszielen unter den von Bloomberg erfassten Strategen. Die Händler der Bank betrachten den jüngsten Ausverkauf als attraktive Chance, um in US-Aktien einzusteigen. Sie sehen einen günstigen Einstiegspunkt für Anlagen, die auf eine langfristige Erholung setzen.

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Allerdings warnen die Experten bei Goldman Sachs vor einer allzu euphorischen Haltung. Die Gesamtpositionierung der Anleger liegt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dies deutet darauf hin, dass die für eine substanzielle und nachhaltige Markterholung erforderliche umfassende Kapitulation der Investoren noch aussteht. Der sogenannte Volatility Panic Index der Bank erreichte am Freitag einen Wert von neun Komma acht von zehn Punkten. Damit näherte sich dieser Indikator historischen Extremwerten, die normalerweise eine extreme Angststimmung an den Märkten signalisieren. Hedgefonds haben ihr Engagement in Aktien massiv reduziert, wobei Daten aus dem Prime-Brokerage-Bereich zeigen, dass weltweit bereits seit drei Wochen in Folge Aktien verkauft wurden.

Marktpositionierung und Fed-Risiken

Die aktuellen Marktdaten offenbaren eine hohe Unsicherheit unter institutionellen Anlegern. Leerverkäufe überstiegen die Long-Positionen um den Faktor eins Komma fünf zu eins. Bei einzelnen US-Aktien erreichten die Leerverkäufe den höchsten wöchentlichen Stand seit Juni 2022. Fundamental orientierte Long-Short-Fonds haben ihren Net Leverage, ein Maß für ihre Risikobereitschaft, auf vierzig Komma drei Prozent gesenkt. Dies ist der niedrigste Wert seit einem Jahr. Der Abbau von Aktienpositionen durch Hedgefonds ist nach Einschätzung der Handelsräume bereits weit fortgeschritten.

Trotz dieser Entschuldungsphasen bleiben wesentliche Belastungsfaktoren bestehen. Die allgemeine Aktienmarktpositionierung bleibt hoch, und die Erwartungen an die Zinspolitik der US-Notenbank treiben die Sorgen weiter an. Die Händler bei Goldman Sachs verweisen auf Parallelen zum vierten Quartal 2018. Damals führten der Straffungszyklus der Fed und nachlassende Risikobereitschaft die US-Aktien an den Rand eines Bärenmarktes. Nach einem heftigen Ausverkauf im Oktober 2018 folgte eine weitere Korrektur um sechs Komma acht Prozent, bevor der Tiefpunkt erreicht wurde. Der VIX-Index kletterte in der aktuellen Woche auf den höchsten Stand seit April 2025, doch Ed Yardeni bezweifelt, dass dieser Angstindikator noch wesentlich weiter steigen wird, solange keine Rezession in Sicht ist.