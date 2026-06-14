In der WM-Gruppenphase bieten Ecuador und die Elfenbeinküste ein spannendes Spiel mit offensiven Akzenten. Während Ecuador über die linke Seite angreift, dominiert die Elfenbeinküste die rechte Flanke. Enner Valencia und Yeboah vergeben frühe Chancen, das Stadion ist von ecuadorianischen Fans gefüllt.

In einer packenden Begegnung bei der Weltmeisterschaft zeigen sich beide Mannschaften, Ecuador und die Elfenbeinküste , von ihrer offensiven Seite. Die Ecuador ianer kombinieren sich immer wieder geschickt durch die Abwehrreihen der Afrikaner, während Yeboah bereits zum zweiten Mal innerhalb von sieben Minuten nur die Latte trifft.

Trotz der frühen Rash-and-Chancen auf beiden Seiten bleibt das Spiel intensiv und unterhaltsam. Die Elfenbeinküste sucht ihr Glück vor allem über die rechte Seite, wo der Leipziger Yan Diomande immer wieder für Wirbel sorgt. Ecuador hingegen konzentriert seine Angriffe auf die linke Flanke, wo Arsenal-Profi Piero Hincapie akribisch arbeitet. In der Startphase zeigt sich ein klares Muster: Während die Elfenbeinküste von rechts kommt, geht bei Ecuador fast alles über links.

Enner Valencia, der erfahrene 36-jährige Mittelstürmer, hat nach einer scharfen Hereingabe von Hincapie die Chance, trifft aber den Ball nicht optimal und schießt über das Tor. Kurz darauf antwortet die Elfenbeinküste: Diomande wird von Hincapie gestoppt. Im Stadion herrscht bereits eine ausgelassene ecuadorianische Party, zwei Drittel der fast 67'000 Zuschauer im Philadelphia-Stadion sind in Gelb gekleidet und sorgen für eine lautstarke Atmosphäre.

Ecuador hat in der Qualifikation mit 13 Spielen ohne Gegentor eine beeindruckende Defensivbilanz aufgestellt und überrascht damit viele Experten. Die Frage lautet, ob sie diese Mauer auch bei der Weltmeisterschaft halten können. Das Spiel against die Elfenbeinküste, die vom deutschen TV-Experten ... (hier wurde der Text abgeschnitten)





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