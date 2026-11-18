Ecuador gewinnt gegen Bolivien mit 2:0. John Mercado und Jordy Caicedo erzielen die Tore. Das Spiel war von ecuatorianischer Dominanz geprägt.

Ecuador hat das wichtige Spiel gegen Bolivien mit einem klaren 2:0-Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft zeigte sich von ihrer besten Seite und dominierte das Geschehen über die gesamte Spieldauer. Mit den Treffern von John Mercado und Jordy Caicedo sicherte sich das Team den gewünschten Erfolg und stärkt damit seine Position in der Qualifikation.

Der erste Treffer durch John Mercado

Die erste Halbzeit war geprägt von taktischer Vorsicht, bis Ecuador durch einen Eckball die Führung erzielte. John Mercado nutzte diese Chance präzise und traf mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte nach rechts unten ins Tor. Die Vorlage für diesen entscheidenden Moment stammte von einem anderen Eckstoß, was die Effektivität der Standardsituationen unterstrich. Dieser Treffer gab der Mannschaft das nötige Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf.

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Bolivien hatte in dieser Phase des Spiels zwar eigene Möglichkeiten, konnte jedoch nicht die nötige Sicherheit in der Offensive aufbringen. Efraín Morales versuchte es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball ging links am Tor vorbei. Auch ein Versuch von Guilmar Centella aus der Distanz wurde souverän gehalten. Die Defensivarbeit des Teams funktionierte hier sehr gut.

Durchbruch und die 2:0-Führung

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Ecuadorianer den Druck weiter. Jordy Caicedo entschied das Spiel endgültig, indem er mit dem rechten Fuß aus der linken Position im Fünfmeterraum die Tormitte traf. Die Vorlage lieferte John Mercado köpfend, was die starke Zusammenarbeit im Angriff verdeutlichte. Der Spielstand von 2:0 spiegelte die Leistung wider und machte die Ergebnisse der Gegner zunichte.

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Bolivien reagierte mit Gegenversuchen, blieb jedoch chancenlos. Ein Schuss von Ramiro Vaca aus mehr als 30 Metern ging hoch und weit am Tor vorbei. Versuche von Félix Torres und Kendry Páez wurden entweder abgeblockt oder gingen leicht am Tor vorbei. Die Defensive von Ecuador schützte ihre Führung mit Disziplin und Konzentration bis zum Schlusspfeife.

Defensive Stärke und Chancenverwertung

Ein entscheidender Faktor für den Sieg war die defensive Robustheit. Spieler wie Félix Torres versuchten zwar aus der Strafraummitte mit dem linken Fuß zu treffen, doch der Ball wurde effektiv abgeblockt. Die Zusammenarbeit in der Abwehrkette verhinderte viele klare Situationen der Gegner. Selbst bei Standardsituationen behielt man die Übersicht und entfernte den Ball sicher.

Auch im Angriff zeigte sich die Mannschaft kreativ. Versuche von Jackson Porozo im Fünfmeterraum gingen zwar oft knapp vorbei, doch der Druck hielt hoch. Der Tordurchbruch durch Caicedo war der logische Schlusspunkt einer starken Leistung. Die Kombination aus individueller Klasse und kollektiver Arbeit führte zum verdienten Sieg.