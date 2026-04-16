ECOVACS DEEBOT X12 OmniCyclone: Revolutionäre Bodenreinigung für ein makelloses Zuhause

Der neue Saug- und Wischroboter DEEBOT X12 OmniCyclone von ECOVACS setzt neue Maßstäbe in der automatisierten Bodenreinigung. Mit innovativen Technologien wie OmniCyclone und BLAST-Technologie bewältigt er mühelos hartnäckige Verschmutzungen und reduziert den Pflegeaufwand erheblich. Die intelligente Station automatisiert Wartungsarbeiten und sorgt für bis zu 48 Tage Betrieb ohne manuelles Eingreifen. Ein KI-Agent plant und steuert die Reinigung individuell und passt sich den Bedürfnissen des Haushalts an, inklusive Berücksichtigung von Haustierbereichen.

ECOVACS erweitert sein Portfolio im Bereich der automatisierten Haushaltshelfer um ein neues Premium-Modell für die Bodenreinigung . Der Saug- und Wischroboter DEEBOT X12 OmniCyclone wurde konzipiert, um selbst hartnäckigste Verschmutzungen mit bemerkenswerter Zuverlässigkeit zu beseitigen und gleichzeitig den alltäglichen Pflegeaufwand auf ein Minimum zu reduzieren. Mit diesem neuen Flagschiffmodell übernimmt die fortschrittliche Technologie zentrale Reinigungsschritte weitgehend eigenständig, was zu einem durchgängig gründlichen und spürbar entlastenden Reinigungserlebnis führt. Der DEEBOT X12 OmniCyclone ist ab sofort erhältlich und markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Robotern für die Haushaltsreinigung.

Eine der Kerninnovationen des DEEBOT X12 OmniCyclone ist die Einführung einer neuen Technologie, die speziell auf stark beanspruchte Bereiche im Haushalt, wie Küchen oder Esszimmer, ausgerichtet ist. Diese Technologie löst eingetrocknete Rückstände gezielt an, bevor die eigentliche Reinigung beginnt. Mittels Hochdruck-basierten, kreuzförmig angeordneten Wasserstrahlen werden Verschmutzungen aufgeweicht, was die anschließende Entfernung erheblich erleichtert. Die 27 cm lange Wischwalze ist so dimensioniert, dass sie größere Flächen pro Reinigungsdurchgang abdeckt. Ein entscheidender Vorteil ist die kontinuierliche Reinigung der Wischwalze während des Betriebs, wodurch die Reinigungsleistung konstant hoch bleibt und eine erneute Verteilung von Schmutz wirksam verhindert wird. Darüber hinaus verfügt die Wischwalze über eine automatische Anhebefunktion, die aktiviert wird, sobald Teppiche erkannt werden. Ein integrierter Abdeckmechanismus isoliert die Walze zusätzlich von den Teppichfasern. Dies garantiert, dass Teppiche während des Reinigungsvorgangs zuverlässig sauber und trocken bleiben. Die Randreinigung wurde ebenfalls optimiert, sodass auch Randbereiche effektiv erfasst werden. Dank einer intelligenten Sensorik passt sich der Roboter dynamisch an unterschiedliche Raumstrukturen an und reinigt präzise entlang von Möbeln, Wänden und in engen Bereichen. Ergänzt wird dieses leistungsstarke System durch die BLAST-Technologie, die für einen besonders hohen Luftstrom und eine effiziente Aufnahme von Staub, Haaren und grobem Schmutz sorgt. Gleichzeitig verhindert die luftstromgesteuerte Technologie, dass sich Staub in der Luft verteilt, was zu einer saubereren Raumluft beiträgt.

Die OmniCyclone Station ist ein zentraler Bestandteil des DEEBOT X12 OmniCyclone und bietet deutliche Vorteile im täglichen Gebrauch, indem sie Wartungsschritte automatisiert und den direkten Kontakt mit Schmutz minimiert. Die Station sammelt Staub effizient, was bis zu 48 Tage Betrieb ohne manuelle Entleerung ermöglicht. Ein integrierter Quick-Clean-Schaberring entfernt Staubrückstände kontaktfrei. Zusätzlich reinigt ein Hochdrucksystem mit erhitztem Wasser die Mopprolle gründlich und verhindert durch gezielte Ableitung des Schmutzwassers eine erneute Verschmutzung der Böden. Ein intelligentes System mit Doppelwirkungs-Reinigungsmitteln passt die Reinigung automatisch an den jeweiligen Verschmutzungsgrad an. Im DEEBOT X12 OmniCyclone integriert ECOVACS zudem einen weiterentwickelten KI-Agenten, der die Reinigung selbstständig plant und steuert. Dieses System analysiert die Wohnumgebung und die Nutzungsgewohnheiten der Bewohner. Basierend auf dieser Analyse erstellt es automatisch individuelle Reinigungspläne und passt Parameter wie Saugkraft, Wasserfluss und Routenführung kontinuierlich an. Besondere Berücksichtigung finden auch Aktivitätsbereiche von Haustieren, sodass die Reinigung gezielt und besonders effizient erfolgen kann. Diese Neuerung ist Teil der von ECOVACS für das erste Quartal 2026 angekündigten Robotics-Line-up, das neben neuen DEEBOT-Modellen auch intelligente Lösungen für Rasenpflege (GOAT) und Fensterreinigung (WINBOT) umfasst und ab Februar/März erhältlich sein wird.





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