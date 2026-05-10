Eco Cycle: Unterirdisches Parksystem für Velos

Eco Cycle ist ein unterirdisches Parksystem für Velos, das in dicht bebauten Quartieren, vor Bahnhöfen und in Parks installiert wird. Velos verschwinden diskret im Boden, während oben Platz für Menschen, Bewegung und Grün bleibt. Ein Chip erkennt das Fahrzeug, ein Lift bringt es automatisch nach unten. Unter der Erde können bis zu zweihundert Fahrräder untergebracht werden.

In dicht bebauten Quartieren, vor Bahnhöfen und in Parks hat Platz einen hohen Wert. Genau dort setzt Eco Cycle an, ein unterirdisches Parksystem der japanischen Firma Giken.

Statt Velos auf Gehwegen oder an Geländern verschwinden sie diskret im Boden. Oberirdisch bleibt Raum für Menschen, Bewegung und Grün. Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie. Von aussen ist meist nur ein kleines Häuschen zu sehen.

Velofahrende stellen hier ihr Fahrrad ab, ein Chip erkennt das Fahrzeug, ein Lift bringt es automatisch nach unten. Sensoren sorgen dafür, dass alles sicher abläuft. Unter der Erde lagern in einem kompakten Silo bis zu zweihundert Fahrräder. Platz, der oben fehlt, wird unten gewonnen.

Für die Stadt verändert das den Alltag spürbar.

«Gerade beim Bahnhof hat die Zahl der irgendwo abgestellten Velos deutlich abgenommen, und auch die Sicherheit für Fussgänger hat sich verbessert», sagt Takako Takemura, Leiterin der Verkehrsabteilung im Stadtbezirk Minato. Wichtig sei auch das Stadtbild: «Das System wirkt optisch ansprechend und fügt sich gut in die Umgebung ein. » Entstanden ist Eco Cycle aus einer Idee jenseits des Velos.

«Unsere Firma entwickelte ursprünglich eine Methode, mit der Pfähle vibrations- und geräuscharm in den Boden eingebracht werden», erklärt Ryusei Shimizu, Entwicklungsleiter bei Giken. Daraus entstand das Konzept, den Raum unter der Erde neu zu nutzen. Der Bau dauert drei bis vier Monate und ist je nach Standort bis zu fünfzig Prozent günstiger als herkömmliche Veloparkplätze mit Rampe. Hinzu kommen jedoch Unterhaltskosten, etwa für die Liftanlage.

Schnelle und unkomplizierte Lösung Für die Nutzerinnen und Nutzer zählt vor allem das Gefühl von Sicherheit.

«Ich muss mir keine Sorgen mehr um Diebstahl machen», sagt Velofahrerin Megumi Matsui. «Und weil mein Velo bei Regen trocken bleibt, fühlt sich der Arbeitsweg gleich viel angenehmer an. » Eine Monatskarte kostet rund fünfzehn Franken. Mit einer Chipkarte lösen die Benutzenden das Velo wieder aus.

Innert rund zehn Sekunden bringt der Lift es zurück an die Oberfläche – schnell und unkompliziert. Mit mehr Elektrovelos und steigenden Benzinpreisen setzen immer mehr Städte aufs Fahrrad. Doch Platz bleibt knapp.

«Flächen vor Bahnhöfen zu sichern, ist extrem schwierig», sagt Takemura. «Darum brauchen wir solche neuen Lösungen. » Manche dieser Lösungen liegen dort, wo man sie zunächst nicht sieht – genau unter unseren Füssen





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Velos Parksystem Unterirdisches Gehöfen Bahnhöfen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hantavirus-Fall in der Schweiz: Kontaktperson aus Genf unter BeobachtungEine Person aus Genf, die auf demselben Flug wie ein Hantavirus-Patient war, wird beobachtet. Der infizierte Schweizer wird im Universitätsspital Zürich behandelt. Das BAG betont, dass für andere Passagiere keine Gefahr besteht.

Read more »

Genf: Person nach Hantavirus-Kontakt unter BeobachtungEine Genfer Kontaktperson befindet sich nach einem Flug mit einem Hantavirus-Erkrankten in häuslicher Isolation. Das BAG schätzt das Risiko für die Bevölkerung weiterhin als gering ein.

Read more »

Dosen-Fabriken dicht: Ami-Bauern müssen 420'000 Pfirsichbäume fällenNach der Schliessung zweier Del-Monte-Werke in Kalifornien droht der Pfirsichindustrie ein massiver Einbruch.

Read more »

Eco Cycle: Unterirdisches Parksystem für VelosEco Cycle ist ein unterirdisches Parksystem, das Velos in dicht bebauten Vierteln, vor Bahnhöfen und in Parks unter dem Boden wegleert. Stattdessen sind Velos taktlos im Boden platziert und werden durch Sensoren und ein automatisches Liftystem sicher unter die Erde gefahren.

Read more »