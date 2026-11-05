Ebrima Singhateh trifft AC Sparta Prag: FC Bournemouth mit Elfmeter-Chance
AC Sparta Prag führt in der ersten Halbzeit dank Tor von Ebrima Singhateh. AFC Bournemouth verpasst den Ausgleich durch einen verschossenen Elfmeter von Lewis Cook.
Das Spiel zwischen AC Sparta Prag und AFC Bournemouth beginnt mit hoher Intensität. Schon in der dritten Minute zeigt AC Sparta Prag Offensive Stärke. Jonatan Braut Brunes versucht aus kürzester Distanz zu treffen. Der Ball geht jedoch knapp rechts am Tor vorbei. Josimar Alcócer bereitet die Chance vor.
Torschuss von Ebrima Singhateh
AC Sparta Prag geht in Führung. Das Spielstand zwischen AC Sparta Prag und AFC Bournemouth ist 1:0. Ebrima Singhateh trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte. Der Ball landet direkt in der Tormitte. Jakub Surovcík bereitet den Treffer mit einem langen Ball nach einem Konter vor.Also readKöniz: Migros führt schrankenloses Parksystem ein
Lewis Cook verpasst Elfmeter
AFC Bournemouth hat eine gute Chance zum Ausgleich. Lewis Cook steht am Elfmeterpunkt. Er trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss. Der Ball prallt nach innen. Ein Tor bleibt dennoch aus. David Brooks versucht es später mit einem Distanzschuss, wird aber abgeblockt.
Wechsel und Freistösse
Im Verlauf der ersten Halbzeit gibt es viele Unterbrechungen. Sivert Mannsverk bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen. Amine Adli sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen. James Hill versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern. Die Kugel fliegt jedoch über das Tor.
Kopfballchancen von Álvaro Rodríguez
Álvaro Rodríguez ist mehrmals gefährlich. Er versucht es per Kopf aus der Strafraummitte. Der Schuss wird von der Abwehr abgeblockt. In einer anderen Situation hält der Keeper den Kopfball von Álvaro Rodríguez in der Mitte des Kastens. Lewis Cook bereitet die Vorlage mit einer Flanke vor.
Wechsel für AFC Bournemouth
AFC Bournemouth bringt frische Kräfte. Tyler Adams kommt für Adam Smith. Ben Gannon-Doak bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen. Er versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel. Der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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