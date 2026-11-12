Ebola-Patientin verlässt nach 16 Tagen das Universitätsspital Genf

Die erste in der Schweiz mit Ebola infizierte Schweizerin wurde aus dem Universitätsspital Genf entlassen. Der Kontaktmann aus Nigeria ist bereits genesen.

Die erste in der Schweiz mit dem Ebola -Virus infizierte Bürgerin hat das Universitätsspital Genf erfolgreich verlassen. Dies bestätigte das Spital auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am selben Tag, an dem die Entlassung bekannt wurde. Die Patientin war nach einer Behandlungsdauer von 16 Tagen klinisch stabil genug, um die Isolationsstation zu verlassen und in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben zu werden.

Verlauf der Infektion und Rück transport

Die medizinische Behandlung begann nach einer klaren Sequenz von Ereignissen im Oktober. Am 20. Oktober wurde die Patientin in Nigeria positiv auf das Ebola-Virus getestet. Aufgrund der dringenden Notwendigkeit einer spezialisierten Versorgung in der Schweiz wurde sie am 26. Oktober mit einem Ambulanz-Jet der Swiss Rega in ihr Heimatland zurückgeflogen. Bei diesem speziellen Evakuierungsflug wurde nicht nur die infizierte Frau, sondern auch ihr Ehemann in die Schweiz gebracht, um eine gemeinsame Genesung und psychologische Unterstützung zu ermöglichen.

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Schutzmassnahmen am Universitätsspital Genf

Die Aufnahme im Universitätsspital Genf erforderte höchste Präventionsmassnahmen gegen hochkontagiöse Krankheiten. Das Personal arbeitete unter strengsten Biosicherheitsrichtlinien, um eine Ausbreitung des Virus innerhalb des Gesundheitswesens zu verhindern. Die 16-tägige Behandlung umfasste intensive Überwachung und medizinische Interventionen, die darauf abzielten, die Viruslast im Körper der Patientin zu eliminieren und ihre Immunreaktion zu stabilisieren.

Rolle der Botschaft und Kontaktperson in Zürich

Neben der Patientin spielten weitere Personen eine wichtige Rolle im Krisenmanagement. Ein Mitarbeiter der Schweizer Botschaft in Nigeria, der als enge Kontaktperson der infizierten Frau eingestuft wurde, wurde in das Universitätsspital Zürich (USZ) isoliert. Diese präventive Quarantänemassnahme diente dem Schutz der allgemeinen Bevölkerung vor möglichen Ansteckungswegen, die über den Flughafen Zürich entstanden wären.

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Genesung des Kontaktpersonals und Entwarnung

Die Situation bezüglich der Kontaktperson entwickelte sich zum Positiven. Der Botschaftsmitarbeiter konnte das Universitätsspital Zürich bereits am 4. November verlassen. Eine Infektion mit dem Ebola-Virus trat bei ihm nicht ein, was auf die Wirksamkeit der Isolationsmassnahmen und die Gesundheit des Individuums hinweist. Seine zeitnahe Entlassung entlastete die Kapazitäten des Zürcher Spitals und zeigte, dass die Risikobewertung korrekt war.

Reaktionen und mediale Berichterstattung

Die Entlassung der Patientin aus dem Genfer Spital wurde zunächst von der "Tribune de Genève" thematisiert, bevor das offizielle Bestätigungsschreiben des Hauses folgte. Diese Berichterstattung unterstreicht die öffentliche Aufmerksamkeit, die ein solches seltenes medizinisches Ereignis in der Schweiz hervorruft. Für die betroffene Familie und die beteiligten medizinischen Teams markiert das Ende der Isolierung einen wichtigen Schritt zurück in den Alltag, nachdem sie mehrere Wochen lang unter strengen hygienischen Bedingungen gelebt hatten.