Ebola-Ausbruch: USA, Kanada und Mexiko verhängen Einreiseverbote für WM 2026

Angesichts des Ebola-Ausbruchs in Zentralafrika haben die drei WM-Gastgeber USA, Kanada und Mexiko koordinierte Einreiseverbote für Reisende aus Uganda, der Demokratischen Republik Kongo und Südsudan angekündigt. Die Maßnahmen gelten zunächst 30 Tage, in Mexiko 60 Tage, um die Bevölkerung und Millionen erwarteter WM-Besucher zu schützen.

Die gemeinsame Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 durch die USA, Kanada und Mexiko steht vor einer besonderen Herausforderung: Angesichts des anhaltenden Ebola -Ausbruchs in Zentralafrika haben die drei Gastgeberländer koordinierte Einreiseverbot e für Reisende aus den am stärksten betroffenen Gebieten verhängt.

Dies gab die US-Gesundheitsbehörde CDC im Namen der drei Regierungen bekannt. Die Maßnahmen treten zunächst für 30 Tage in Kraft, wobei Mexiko sogar eine 60-tägige Sperre vorsieht, die bis nach dem Finale der WM andauern würde. Betroffen sind ausländische Reisende, die sich in den letzten 21 Tagen in Uganda, der Demokratischen Republik Kongo oder im Südsudan aufgehalten haben.

Die Entscheidung basiert auf der Einschätzung, dass das Risiko einer Einschleppung des Virus nach Nordamerika während des Großereignisses mit Millionen von Besuchern minimiert werden muss. In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Regierungen: 'Dieser koordinierte Ansatz zielt darauf ab, unsere Bürger und die Millionen von Besuchern, Fans, Athleten und Touristen zu schützen, die zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erwartet werden, und gleichzeitig den Reise- und Warenverkehr über unsere Grenzen hinweg aufrechtzuerhalten.

' Die drei Länder arbeiten eng mit der Weltgesundheitsorganisation und den Gesundheitsbehörden der betroffenen afrikanischen Staaten zusammen, um die Lage kontinuierlich zu bewerten und die Maßnahmen gegebenenfalls anzupassen. Die Einreiseverbote gelten vorerst nicht für US-Bürger, kanadische Staatsangehörige oder Personen mit ständigem Wohnsitz in Nordamerika, jedoch müssen auch sie mit strengen Gesundheitskontrollen und Quarantänemaßnahmen rechnen, falls sie aus den Risikogebieten einreisen.

Fluggesellschaften wie Aeroméxico und Viva haben bereits ähnliche Beschränkungen angekündigt und bieten betroffenen Passagieren die Möglichkeit, ihre Flüge kostenlos umzubuchen oder zu stornieren. Die Weltmeisterschaft 2026 wird in 16 Städten in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen, darunter Los Angeles, New York, Toronto und Mexiko-Stadt. Die Organisatoren rechnen mit über 5 Millionen internationalen Besuchern.

Die Einreiseverbote könnten jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Reiseplanung von Fans aus Afrika haben, insbesondere aus Ländern, die sich für das Turnier qualifiziert haben oder deren Mannschaften an der Qualifikation teilnehmen. Bislang haben sich jedoch noch keine afrikanischen Mannschaften für die WM 2026 qualifiziert, da die Qualifikationsspiele erst später in diesem Jahr beginnen. Der Osten der Demokratischen Republik Kongo und Teile Ugandas sind derzeit von einem Ausbruch des Ebola-Virus betroffen, der durch den seltenen Bundibugyo-Typ verursacht wird.

Dieser Stamm ist besonders gefährlich, da es weder einen zugelassenen Impfstoff noch eine spezifische antivirale Therapie gibt. Nach den neuesten Regierungsangaben gibt es in der DR Kongo mehr als 1.000 Verdachtsfälle und rund 250 Todesfälle. In Uganda liegen die Zahlen deutlich niedriger, aber die Ausbreitung des Virus in einer Region mit hoher Mobilität und grenzüberschreitendem Handel gibt Anlass zu großer Sorge. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Risikobewertung für die Region als 'hoch' eingestuft, während das globale Risiko als 'gering' gilt.

Die Symptome von Ebola-Fieber ähneln zunächst einer Grippe, können aber schnell zu schweren inneren Blutungen und Organversagen führen. Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit Blut, Sekreten oder anderen Körperflüssigkeiten infizierter Menschen oder Tiere. Während der verheerenden Ebola-Epidemie in Westafrika zwischen 2014 und 2016 starben mehr als 11.000 Menschen. Der zweitschwerste Ausbruch traf zwischen 2018 und 2020 die Provinzen Nord-Kivu und Ituri im Osten der DR Kongo und forderte rund 2.300 Todesopfer.

Die aktuelle Situation ist insofern komplex, als dass der Bundibugyo-Stamm schwieriger zu kontrollieren ist und die Gesundheitsinfrastruktur in den betroffenen Gebieten durch bewaffnete Konflikte und mangelnde Ressourcen geschwächt ist. Die Einreiseverbote für die WM 2026 stoßen auf gemischte Reaktionen. Während viele Experten die Vorsichtsmaßnahmen befürworten, kritisieren andere die Maßnahmen als überzogen und potenziell kontraproduktiv, da sie die wirtschaftliche Integration und den Austausch mit afrikanischen Ländern behindern könnten.

Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften warnte davor, dass Reisebeschränkungen oft dazu führen, dass betroffene Länder ihre tatsächliche Zahl von Infektionen verschweigen, um wirtschaftliche Isolation zu vermeiden. Die WHO empfiehlt keine generellen Reise- oder Handelseinschränkungen, sondern zielgerichtete Maßnahmen wie Temperaturscreenings und Gesundheitsfragebögen an Flughäfen. Die Gastgeberländer haben jedoch betont, dass die Gesundheit und Sicherheit aller Menschen in der Region für sie höchste Priorität haben und dass die Maßnahmen in enger Abstimmung mit internationalen Gesundheitsorganisationen getroffen wurden.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in den kommenden Monaten entwickelt und ob die Einreiseverbote verlängert oder verschärft werden. Die WM 2026 wird ohnehin als die bisher größte und komplexeste Weltmeisterschaft gelten, und die zusätzlichen gesundheitlichen Herausforderungen könnten die Organisatoren vor nie dagewesene logistische Aufgaben stellen. Die Fußballfans weltweit hoffen, dass das Turnier trotz aller Widrigkeiten zu einem friedlichen und festlichen Ereignis wird, bei dem der Sport im Mittelpunkt steht





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